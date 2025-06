Grâce à une approche flexible et respectueuse des besoins des usagers, un organisme de Waterloo innove pour lutter contre l’insécurité alimentaire. Son plus récent projet, salué à l’échelle provinciale, témoigne d’un engagement constant envers l’équité, la dignité et l’accès à des aliments sains pour tous.

Christiane Beaupré – IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Le 5 juin dernier, la Banque alimentaire de la région de Waterloo a reçu le prestigieux prix Mountain Mover lors des Prix de leadership Feed Ontario. Cette distinction vient souligner l’innovation remarquable du programme de casiers alimentaires réfrigérés accessibles après les heures d’ouverture, mis en place à Kitchener à l’automne 2024.

Lancée en novembre dernier, cette initiative vise à répondre aux besoins d’urgence alimentaire des personnes ayant des horaires atypiques ou des contraintes qui rendent difficile l’accès aux services durant les heures régulières.

« Ce programme permet aux gens d’obtenir des denrées alimentaires fraîches, congelées ou non périssables dans un environnement discret, pratique et respectueux de leur réalité », explique Michelle Rickard, responsable des communications et du marketing à la Banque alimentaire. Concrètement, six casiers réfrigérés ont été installés dans un centre communautaire de la Ville de Kitchener. Chaque semaine, les personnes admissibles peuvent y récupérer leur panier, grâce à un code d’accès personnalisé fourni après avoir contacté la ligne centralisée d’aide alimentaire.

Pour l’organisme, cette reconnaissance provinciale est une validation importante du travail accompli sur le terrain. « Nous sommes extrêmement honorés de recevoir ce prix, a déclaré Kim Wilhelm, PDG de la Banque alimentaire de la région de Waterloo. Cela témoigne de l’engagement de notre équipe, de nos partenaires et de nos donateurs à éliminer les obstacles à l’accès à la nourriture, avec dignité et flexibilité. »

Depuis sa fondation en 1984, la Banque alimentaire de la région de Waterloo joue un rôle central dans la lutte contre la faim. À la différence des banques alimentaires qui distribuent directement aux personnes dans le besoin, elle agit comme centre de distribution pour un vaste Réseau d’aide alimentaire communautaire. Ce réseau compte 54 organismes et 132 programmes qui offrent divers services : paniers alimentaires, repas communautaires, soutien nutritionnel et repas en refuge ou en résidence. En 2024, plus de 8,9 millions de livres de nourriture ont été distribuées, soutenant plus de 73 000 personnes dans la région.

Au-delà des chiffres, l’impact de cet organisme se mesure en histoires humaines. « Qu’il s’agisse d’un parent qui prépare un repas pour ses enfants ou d’une personne qui accède discrètement à un casier en soirée, notre travail vise à préserver la dignité de chacun, ajoute Michelle Rickard. Nous voulons que les gens se sentent soutenus et valorisés, même en période de vulnérabilité. »

Le programme de casiers alimentaires a été rendu possible grâce à une subvention de 22 920 $ du programme Accès 2023 de Banques alimentaires Canada. Ce soutien financier a permis de couvrir les coûts d’achat, d’installation et de fonctionnement des casiers.

Grâce à cette initiative primée, la Banque alimentaire de la région de Waterloo confirme son rôle de chef de file dans la lutte contre l’insécurité alimentaire en Ontario, en misant sur l’innovation, la collaboration et l’humanité. Dans une province où les besoins sont croissants, de telles solutions concrètes font véritablement bouger les choses.

Photo : De gauche à droite : Kim Wilhelm, Nicole Marinelli, Leah Kschesinski, Rebecca Jeschke, Jaime Bickerton et Rebecca Hempey acceptent le prix Mountain Mover au nom de la Banque alimentaire de la région de Waterloo. (Crédit : BARW)