La rentrée s’accompagne toujours d’une réunion de l’Interagence de Hamilton qui, dans le cas présent, s’est tenue en ligne le mardi 8 septembre. Entre autres points à l’ordre du jour figurait une consultation du Conseil scolaire Viamonde (CSV).

En effet, dans le but d’élaborer son plan stratégique quinquennal (2021-2025), le CSV se livre à une série de consultations avec la communauté scolaire et différents acteurs sociaux. Comme les organismes – dont ceux de Hamilton – revêtent une grande importance dans la dynamique francophone en Ontario et sont parfois des partenaires du milieu éducatif, il allait de soi pour le CSV de recueillir leurs commentaires.

Arwinder Kaur, agente de liaison communautaire au CSV, a donc soumis quelques questions aux représentants d’organismes présents à la rencontre et a pris note de leurs réponses. Mesures pouvant soutenir la réussite des élèves, inclusivité et sécurité en milieu scolaire, besoins et attentes de la communauté envers Viamonde, amélioration de la communication du CSV et engagement potentiel des partenaires communautaires : tels sont les grands thèmes qui ont été abordés.

Pour les intéressés, un forum virtuel se tiendra au cours de la semaine du 21 septembre à l’intention des membres de la communauté scolaire (enseignants, élèves, parents, etc.). Puis, à la mi-octobre, une plateforme de consultation en ligne sera dès lors accessible pour recueillir les commentaires et suggestions relatives aux orientations stratégiques envisagées dans le plan quinquennal.

Autres sujets

La consultation du CSV n’a pas été le seul point d’intérêt de la rencontre de l’Interagence.

Après quelques mots de Julie Jardel, coordonnatrice culturelle au Centre francophone Hamilton, pour remercier tout un chacun du soutien accordé au FrancoFEST 2020, ce fut au tour de Sébastien Aka Kouakou, coordonnateur à l’ACFO Hamilton, de s’adresser à l’assistance à propos d’un autre grand événement : le Jour des Franco-Ontariens. Encore une fois, ce sera en format virtuel que le tout se déroulera. À une célébration organisée par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario succédera un concert et, bien que les élèves n’auront pas l’occasion de se rassembler, ces divertissements seront diffusés dans les écoles.

Une réunion de l’Interagence de Hamilton ne serait pas complète sans un coup d’œil à ce qu’ont fait récemment les sous-comités. Malheureusement, la COVID-19 ne leur a pas permis de faire beaucoup de progrès.

Le sous-comité consacré au plan opérationnel s’est penché sur l’amélioration de la participation des membres de l’Interagence. Celui sur la visibilité a fait des démarches pour obtenir des statistiques précises sur les visiteurs du site Destination Hamilton. Le sous-comité consultatif du programme Communauté francophone accueillante a fait part des avancées concernant le projet d’incubateur entrepreneurial francophone.

Finalement, le sous-comité sur la santé, ou plus précisément l’Entité 2 dans le cas présent, a francisé un guide des ressources destinées aux jeunes qui est utilisé par le bureau de la santé publique de Hamilton.

Un tour de table a conclu la rencontre. Semaine nationale (et virtuelle!) de l’immigration francophone du 1er au 7 novembre, développement d’un projet de la FARFO pour le prêt de tablettes électroniques aux aînés, réouverture du centre d’emploi du Collège Boréal, présentation du film Laurence Anyways le 23 septembre dans le cadre d’une activité conjointe du club des cinéphiles et du club LGBT du Centre francophone Hamilton, etc. Ce n’est que timidement que les organismes reprennent peu à peu leurs activités mais le retour à la normale se constate néanmoins. Quant à la prochaine réunion de l’Interagence de Hamilton, elle aura lieu le 10 novembre prochain.