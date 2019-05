Un toit qui coule, un panneau publicitaire qui fonctionne encore à la mitaine, toutes d’excellentes raisons pour un groupe de paroissiens de l’église Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Hamilton de se réunir, de se retrousser les manches et de mettre en place une vente de garage le samedi 25 mai à la salle paroissiale.

Il s’agit de l’une des deux collectes de fonds organisées dans le courant de l’année, l’autre étant un bazar coordonné par le Club de l’âge d’or à l’automne, juste après la longue fin de semaine de l’Action de grâce.

Des vêtements, articles de cuisine, des livres, des bibelots et des outils, jeux de société et tableaux ont entre autres été donnés généreusement par des paroissiens et autres résidents de Hamilton pour venir en aide à la paroisse. Les responsables bénévoles de cette activité, Pauline Trahan, Danielle Boutin, Monique Lachance et Colette Paquette ont eu fort à faire pour que cette journée soit une réussite.

« Nous devons réparer le toit de notre église qui coule à divers endroits. Aussi, pour rendre notre communauté catholique plus vivante et visible, il faut faire la promotion de nos messes et activités en ayant un panneau publicitaire électronique devant l’église. Celui que nous avons actuellement doit être changé manuellement et souvent, lorsque l’on pense à placer les annonces sur ce panneau, il est trop tard et l’activité est déjà passée », explique Pauline Trahan.

Les paroissiennes ont unis leurs efforts à d’autres bénévoles pour faire de cette activité un succès. Certains se sont occupés de faire fonctionner la cantine de la salle paroissiale où ils vendaient de la nourriture pour générer d’autres profits. Bref, tout un travail d’équipe qui, au bout du compte, bénéficiera les besoins de réfection de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Hamilton.

PHOTO: Les visiteurs fouillent dans les montagnes de vêtements étendus sur les tables au sous-sol de l’église.