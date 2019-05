Le samedi 25 mai, dans la salle paroissiale de l’église Immaculée-Conception à St. Catharines, Sofifran tenait, à l’instar de nombreux autres organismes, une journée « portes ouvertes ». C’était bien entendu les cultures d’Afrique et des Caraïbes qui étaient à l’honneur en musique, en danse et en nourriture.

L’équipe de Sofifran avait invité Tamsir Seck et ses musiciens pour jouer de la musique traditionnelle du Sénégal empreinte de rythmes trépidants. D’ailleurs, les ambassadeurs des diverses associations culturelles qui étaient présents se sont laissés entraîner à esquisser quelques pas de danse. Toujours au chapitre de la musique, le disc-jockey Jude Joinville a ensuite pris la relève pour que l’ambiance demeure à la fête.

Côté souper, c’est l’Afrique de l’Ouest qui a inspiré les cuisinières de MaGhana Home Touch. Les participants ont donc eu l’occasion de découvrir des saveurs lointaines qui autrement ne se retrouvent pas très souvent dans l’assiette canadienne typique.

Errine Jean Charles

Au-delà de ces attraits festifs, le festival Folk Arts permet également de mettre en contact les nombreuses communautés culturelles de la région, notamment par l’entremise des ambassadeurs. Sofifran pouvait compter sur Errine Jean Charles pour être représenté avec efficacité et distinction. Cette élève de 18 ans de l’École secondaire Confédération est née en Floride de parents originaires d’Haïti et est ambassadrice de Sofifran depuis maintenant trois ans.

« Au début, c’était un défi pour moi car tout était nouveau et je ne connaissais pas le festival Folk Arts. J’ai eu la chance de rencontrer beaucoup de jeunes comme moi et de belles amitiés se sont formées. J’ai beaucoup apprécié toutes ces expériences, les autres cultures, leur musique et leurs traditions », raconte la jeune femme, visiblement enthousiaste et reconnaissante d’avoir pu représenter l’organisme.

Errine Jean Charles veut devenir ergothérapeute en débutant comme assistante pour deux ans et prendre de l’expérience jusqu’à, peut-être, faire une maîtrise dans cette profession. « Je veux aussi apprendre trois autres langues que le français et l’anglais, soit le langage des signes, le coréen et l’espagnol. J’aimerais faire un voyage en Corée avec une de mes amies mais je voudrais maîtriser la langue avant de partir. J’aime voyager et apprendre des autres cultures. » Nulle surprise, donc, à ce qu’elle ait été une ambassadrice modèle pour Sofifran!

Il s’agissait des 9es « portes ouvertes » de l’organisme qui a pu compter sur le soutien du Griffon, du Conseil des arts de l’Ontario, de Patrimoine canadien et des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde.