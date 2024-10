Récemment, le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara a emmené une quinzaine de nouveaux arrivants du Niagara à la ferme Warner Ranch, pour une sortie visant à les initier aux traditions canadiennes et favoriser leur intégration à travers des échanges culturels et communautaires.

Christiane Beaupré, IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Pour bien des nouveaux arrivants, le processus d’intégration au Canada ne se limite pas simplement à apprendre la langue ou à trouver un emploi. Il passe aussi par la découverte des coutumes locales, des traditions et des espaces qui font partie du quotidien des Canadiens. Dans cette optique, le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) a organisé, le vendredi 4 octobre, une sortie à la ferme de citrouilles Warner Ranch pour une quinzaine de participants récemment installés dans la région.

« Cette activité s’inscrit dans notre démarche d’intégration et d’adaptation des personnes nouvellement arrivées au Canada. Nous voulons leur faire découvrir les traditions canadiennes, comme la cueillette de citrouilles et les récoltes automnales, et leur offrir un espace pour tisser des liens avec d’autres personnes dans une situation similaire », explique Myriam Quinn, agente de communication pour le CSCHN.

En plus de favoriser l’échange entre les participants, la visite a permis de créer des moments de partage autour de la culture locale. Grâce à un service de transport mis en place par le Centre, les nouveaux arrivants ont pu se rendre à la ferme en toute simplicité. À leur arrivée, une courte présentation a permis de contextualiser l’activité et de rappeler le but de cette immersion dans les traditions canadiennes. Les visiteurs ont ensuite exploré les différentes facettes de la ferme, rencontrant les animaux dans la grange, profitant d’une balade en charrette autour du champ de citrouilles, du verger et du terrain réservé à la culture du maïs.

Un moment fort de la visite fut lorsque le propriétaire de la ferme a demandé à une participante, arrivée au Canada seulement trois semaines auparavant, de conduire la charrette. « C’était excitant pour notre groupe de découvrir qu’elle est une excellente conductrice. Certains animaux, comme les chevaux belges et les alpagas, ont aussi marqué les esprits par leur taille impressionnante », raconte Myriam Quinn.

L’enthousiasme était palpable au retour de cette sortie. « Tous les participants évoquaient leurs moments préférés et étaient impatients d’envoyer des photos à leurs familles et amis dans leur pays d’origine », ajoute-t-elle.

Au-delà de cette activité ponctuelle, ces sorties permettent aux nouveaux arrivants de s’ancrer dans leur nouvelle communauté et de mieux comprendre ce qui fait l’identité canadienne. La région du Niagara, souvent associée à ses célèbres chutes, regorge de parcs, de sentiers, de vignobles et de fermes, mais ces trésors sont parfois ignorés par ceux qui ne connaissent pas encore bien le territoire. « Nos actions de découverte du patrimoine canadien sont essentielles pour une bonne intégration et pour que nos participants se sentent véritablement chez eux dans cette région », conclut Myriam Quinn.

Photo (crédit : CSCHN) : Les familles immigrantes ont eu droit à un tour de charrette à la ferme de citrouilles Warner Ranch.