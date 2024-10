Richard Caumartin

L’assemblée générale annuelle (AGA) du Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) a eu lieu le 24 septembre devant un plus grand nombre de membres par rapport aux cinq dernières années et une atmosphère des plus positives.

Il faut rappeler que la présidence a changé au cours de l’année à la suite de la démission de Louise Godin, et le vice-président Paul Lemay a assuré la relève jusqu’à cette AGA.

Après l’adoption des différents rapports et la présentation des divers changements aux statuts et règlements de l’organisme pour être conforme à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, les élections ont permis d’élire un nouveau conseil d’administration.

« Cette équipe dynamique saura apporter une vision stratégique et des compétences essentielles pour mener notre Centre vers de nouveaux succès. Nous souhaitons offrir de la variété sur le plan des services, assurer une qualité des infrastructures et des équipements, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la diversité et l’inclusion des membres de la communauté francophone, la promotion de la culture francophone, la transparence et la gestion efficace des ressources ainsi que la satisfaction et l’engagement des membres. Nous serons à l’écoute pour répondre aux besoins et aux attentes de la communauté, tout en favorisant le sentiment d’appartenance et de fierté culturelle », déclare Angèle Lacroix.

La nouvelle équipe veut mettre en place différents événements et programmes pour la communauté dans son ensemble dans les régions de Waterloo et Wellington, dont un nouveau site Web qui est déjà fonctionnel.

« C’était un plaisir d’accueillir les membres qui ont participé au souper des aînés lors de la Journée des Franco-Ontariens le 25 septembre. Ce fut un beau succès grâce à la participation de tous, y compris la FARFO, l’Entité 2 et la Ville de Cambridge. Ce sera sûrement à refaire », ajoute Mme Lacroix.

Le conseil de direction se réunira le 10 octobre pour discuter des différentes activités et de la programmation pour l’année. Certains comités existent déjà au sein du Centre et fonctionnent très bien. Pour la présidente, « il est important de garder ce qui fonctionne et qui reflète ce qu’est le Centre francophone ».

Beaucoup de bénévoles au sein de la communauté sont déjà en train de préparer la fête de Noël. Cette activité fera partie du comité des grands événements (Noël, Journée Franco, cabane à sucre/Pâques, épluchette de blé d’Inde). Les autres sont les comités social, sportif, des aînés, culturel, jeunesse, accueil et recrutement, ainsi que celui de l’entretien.

« Nous sommes invités à rejoindre la plénière régionale sur les services de santé en français qui se tiendra le 29 octobre à London. Dans nos discussions avec l’Entité 2, la FARFO et la Ville de Cambridge, si nous sommes nombreux à nous inscrire pour l’occasion, nous pourrons louer un autobus pour se rendre tous ensemble à leurs frais. Que diriez-vous si on en avait deux? », conclut Angèle Lacroix.

C’est avec beaucoup d’optimisme que la nouvelle équipe commence son mandat, redonnant espoir et enthousiasme aux membres de cette communauté qui n’a pu compter que sur la subvention de fonctionnement de Patrimoine canadien pour gérer le Centre communautaire et ses activités. La présidente a indiqué qu’elle frapperait aux portes d’autres bailleurs de fonds et qu’une nouvelle coordination sera embauchée au cours des prochains mois.

Photo : Le nouveau conseil d’administration. De gauche à droite : (derrière) Christine Lemay, Paul Lemay, Line Metz-Dion, Angèle Lacroix, JoAnn Marceau, Danny Marceau, Brian El Khoury, Chantal Naud, Alexandre N.Doré et Lena Abdo; (devant) Diala Bou Halloun et Maurice Guénard