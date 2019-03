L’école secondaire Père-René-de-Galinée (PRDG), à Cambridge, tenait une soirée culturelle afro-canadienne le 28 février dernier. Cette grande première dans la communauté francophone de la région de Waterloo a généré un intérêt tant chez les Noirs que chez les autres.

Plusieurs de ces derniers avaient d’ailleurs revêtu des vêtements traditionnels africains, offrant un contraste sympathique que l’on ne voit pas souvent. Quoi qu’il en soit, tous, peu importe leurs origines, se sont joints aux activités préparées par les élèves, ou plus précisément le comité multiculturel de l’école.

Ce comité est né au printemps 2018. Comme la communauté scolaire compte dans ses rangs de plus en plus de jeunes issus de l’immigration, l’idée s’est imposé de créer quelque chose qui puisse leur donner un sentiment d’appartenance tout en dynamisant la dimension culturelle de la vie à l’école. La première activité organisée dans ce cadre fut à l’occasion de la Semaine nationale de l’immigration francophone en novembre dernier.

Le comité et ses activités doivent beaucoup au sens de l’initiative des élèves. Ainsi, pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs, cette soirée ouverte au public fut mise sur pied à leur demande et ils en ont déterminé et coordonné les ateliers. Les visiteurs ont donc pu s’initier à l’awalé, un jeu de société originaire de l’Afrique, se faire faire des tresses typiques de ce même continent, modeler des figurines d’argile représentant un village traditionnel africain, confectionner des poupées selon des méthodes ancestrales, etc.

L’école PRDG et le conseil scolaire ne sont pas les seuls qui puissent être crédités de cette soirée. En effet, c’est de concert avec l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) que cet événement a pu avoir lieu, l’organisme étant de son côté responsable du clou de la soirée, soit la prestation de trois membres d’Akwaba.

Cette formation artistique, qui célèbre ses dix ans cette année, se spécialise dans les spectacles et ateliers consacrés aux cultures africaines et c’est ce savoir-faire qu’ils sont venus partager à l’école. Après une brève explication quant à la place socioculturelle du tam-tam dans les sociétés africaines, les membres d’Akwaba ont fait leur entrée et le spectacle a débuté. La danse et la musique ont alors alterné avec les explications sur les coutumes de l’Afrique de l’Ouest.

L’effort combiné de l’école PRDG et de l’AFKW a assuré une portée régionale à la promotion de cette soirée afro-canadienne. Considérant le succès rencontré, les organisateurs peuvent dire « mission accomplie »!

PHOTO: Les participants à la soirée se sont réunis pour regarder le spectacle d’Akwaba.