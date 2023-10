La 13e assemblée générale annuelle de l’Entité 2 de planification des services de santé en français pour les régions de Waterloo-Wellington (WW) et Hamilton-Niagara-Haldimand-Brant (HNHB) s’est tenue le 19 septembre par vidéoconférence devant des représentants de la communauté. Ce fut l’occasion pour l’Entité 2 de faire le bilan de l’année écoulée.

Dans son message annuel, la présidente sortante, Denise Carter a déclaré que « c’est le moment pour les planificateurs du système de se tourner vers les Entités et de mettre à profit les expertises et les innombrables ressources développées au cours des 12 dernières années ».

La directrice générale, Annie Boucher, a ensuite présenté les faits saillants des activités de l’organisme. Elle a passé en revue les progrès et les résultats en matière de planification des services de santé en français dans les régions desservies par l’Entité, notamment la collaboration avec les équipes Santé Ontario locales, ainsi que des initiatives de renforcement des capacités en français, telles que les communautés de pratique des deux Entités du Sud-Ouest (1 et 2). Dans la même veine, Mme Boucher a tenu à souligner la collaboration entre les Entités 1 et 2 qui desservent conjointement la région administrative de Santé Ontario Ouest.

A l’issue de l’AGA, le nouveau conseil s’est réuni pour élire son nouveau comité exécutif. Melinda Chartrand a été élue présidente de l’Entité 2. Suzette Hafner de Cambridge et Jean-Rock Boutin d’Hamilton conservent leurs rôles respectifs de trésorière et de secrétaire. Mme Chartrand est bien connue de la communauté francophone de l’Ontario. Depuis 35 ans, elle est active au sein des conseils d’administration de nombreuses organisations dans les domaines de l’immigration, de la culture, des aînés, de la santé et de l’éducation pour la région de Niagara et au niveau provincial et fédéral.

« L’année qui vient s’annonce turbulente. Nous anticipons un mandat renouvelé fort qui nous permettra de véritablement avoir l’impact auquel la communauté francophone s’attend. Nous allons continuer d’explorer les synergies au niveau des gouvernances des Entités 1 et 2, et nous allons entreprendre une réflexion stratégique pour orienter le travail des prochaines années. Beaucoup de pain sur la planche, mais j’adore ce genre de travail, a-t-elle déclaré. La transformation du système de santé entreprise en 2019 représente une occasion à ne pas manquer de planifier les services de santé en français de façon intégrée, interconnectée, et en amont. L’équipe de l’Entité 2 est prête à relever le défi. »

Source : Entité 2

Photo : Melinda Chartrand