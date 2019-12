Avec décembre revenait le souper-bénéfice de l’école secondaire Jean-Vanier, à Welland. Le premier jeudi du mois, la communauté était donc invitée à passer le début de la soirée dans la cafétéria de l’école où l’attendait non pas uniquement de quoi se régaler mais aussi une foire commerciale d’artisans.

Ce n’était pas la première fois que pareille activité était organisée et quelques vendeurs n’en étaient d’ailleurs pas à leur première présence à ce rendez-vous annuel. Recrutés par le biais du bouche-à-oreille ou par l’entremise des réseaux sociaux, les exposants comptaient sur l’approche des Fêtes pour écouler quelques articles auprès des visiteurs, pour l’essentiel des parents et amis des élèves. D’ailleurs, les idées de cadeaux ne manquaient pas, tout comme les décorations de Noël.

Quant au menu du souper, il s’agissait d’un classique des activités du genre : spaghetti avec accompagnement de salade. À la cuisine s’activait une équipe de bénévoles à la tête desquels se trouvait Dominic Giroux, un chef professionnel qui avait offert ses services pour l’occasion.

Tant pour le repas que pour la coordination de tout le reste, en amont de l’activité comme au cours de la soirée même, un groupe d’enseignants était au centre de ceux qui ont donné de leur temps à l’organisation de cette activité : John Eric Rowley, Amanda Dalcourt, Mélita Richardson, Martin Lacasse et Danielle Chartrand. Les élèves n’étaient pas non plus en reste et plusieurs étaient occupés à des tâches diverses en plus d’assumer l’animation musicale.

Tous ces efforts visaient un but : procéder à l’achat de matériel et d’équipements qui amélioreront les expériences d’apprentissage des élèves. La nature précise de ce qui sera acheté reste à déterminer mais l’idée qui circule serait de se procurer de quoi bonifier les cours d’arts. Si l’école décide de se tourner vers la technologie, il faudrait idéalement que celle-ci puisse être utilisée dans toutes les autres disciplines.

L’école Jean-Vanier s’est toujours servie des profits de ce souper-spaghetti pour améliorer la vie quotidienne des élèves ou la pédagogie qui leur est offerte. Des tablettes aux micro-ondes, différents articles ont été achetés qui tous concourent à cet objectif d’une façon ou d’une autre. Les élèves eux-mêmes sont invités à faire connaître leurs besoins et préférences à cette fin.

Comparée aux années précédentes, l’affluence était un peu moins grande à ce souper-spaghetti. Il faut dire que ce ne sont pas les activités-bénéfices qui manquent à l’approche des vacances des Fêtes et la compétition est forte. Néanmoins, ceux qui sont venus faire un tour à l’école Jean-Vanier ont passé du bon temps et ont contribué du même coup à la vie scolaire des élèves.