Le 4 décembre dernier, le Foyer Richelieu de Welland accueillait la 20e édition de l’activité-bénéfice Update in Medicine et 8500 $ ont été amassés en cette occasion. Mis sur pied par le Dr Pran Kundi, cet événement a permis, au fil des ans, de recueillir plus de 250 000 $ qui ont été consacrés à l’achat d’équipements médicaux pour le Foyer. Update in Medicine tire son nom de l’opportunité qu’il donne aux médecins et au personnel infirmier de parfaire leurs connaissances en assistant à des présentations portant sur les nouvelles procédures médicales, la recherche scientifique dans ce domaine et les expériences de travail enrichissantes en milieu hospitalier. Le Foyer Richelieu est fier de compter sur l’appui du Dr Kundi qui travaille dans la région du Niagara depuis plus de 40 ans et qui a été honoré par ses pairs à plusieurs reprises au cours de sa carrière. En photo, de gauche à droite : Dr Pran Kundi, Dr Ally Prebtani, endocrinologiste à Hamilton, et Daniel Keays, directeur du développement au Fonds Foyer Richelieu.