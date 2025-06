Yolande Melono

Le 10 mai dernier, le Cercle d’artisanat Héritage a attiré une centaine de personnes dans le stationnement de l’église Sacré-Cœur de Welland pour son bazar annuel. Un événement, organisé non seulement pour rendre hommage aux mamans mais surtout pour recueillir des fonds pour les besoins courants de l’organisme.

Pour l’occasion, une cinquantaine d’artisans venus de tous les horizons et solidaires à la cause du club ont inondé les tables d’articles tels que livres, cassettes et diverses créations (bijoux, tableaux, accessoires de maison, etc.)

« La journée était formidable. J’ai exposé presque 200 livres en français et en anglais de ma collection ainsi que celle de ma belle-mère. J’ai fait de bonnes ventes. C’était parfait! », raconte Céline Grandbois.

La journée a été ensuite agrémentée par une série d’animations et d’activités. Ainsi, le public a participé à un tirage, fait un voyage culturel à travers la variété de plats proposés dans les kiosques et vibré au rythme des belles sonorités de l’orchestre de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf, ainsi que celles du DJ TommyS de Escarpment Sound Solution.

« C’était incroyable, affirme Francine Demers. Cette année, il y avait un nouveau vendeur qui proposait des mets africains. J’en ai mangé un à base de poulet. C’était ma première expérience avec la nourriture de ce continent et c’était délicieux! »

« Ce que j’aime le plus avec ce marché artisanal, c’est la dimension communautaire. Voir tout ce monde échanger avec différentes personnes et partager des recettes, c’est vraiment agréable », poursuit-elle.

Pour présidente de l’organisme, Angèle Garant, l’activité a été une fierté. « C’était une bonne journée. Nous avons eu des élèves bénévoles qui ont aidé. Il y avait un photographe pour immortaliser les beaux moments et surtout, nous avons été satisfaits de notre collecte de fonds. »

Le bazar du Cercle d’artisanat Héritage a lieu deux fois par année. Les participants sont impatients de renouveler l’expérience, le 16 novembre prochain.

Photo (Crédit Tyler-Ray Frangi) : Cindy Snure vendait ses toiles.