Plus de 50 organismes se sont réunis à la mairie de Hamilton pour célébrer la Journée du nouvel arrivant à la fin du mois de mai. Une édition festive et inclusive marquée par une forte participation francophone, des spectacles culturels et une cérémonie de citoyenneté.

Olaïsha Francis, IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Le 30 mai dernier, l’Hôtel de Ville de Hamilton a été le théâtre de la Journée du nouvel arrivant. Organisée par le Hamilton Immigration Partnership Council (HIPC), cette célébration a réuni de nombreux organismes autour de la diversité et de l’intégration des nouveaux résidents. Depuis plusieurs années, cet événement s’impose comme un rendez-vous clé pour renforcer le tissu communautaire de la ville.

L’atmosphère était à la fête tout au long de la journée, avec des spectacles mettant en lumière la richesse culturelle des différentes communautés de Hamilton. Les visiteurs ont pu profiter de performances musicales et artistiques variées, tout en découvrant une multitude de kiosques d’information, d’artisanat et de spécialités culinaires des quatre coins du monde.

Les activités familiales ont également attiré de nombreux participants, proposant des jeux et des ateliers pour tous dans une atmosphère conviviale.

La cérémonie de citoyenneté, au cours de laquelle de nouveaux Canadiens ont reçu leurs documents officiels, s’est tenue dans un autre espace de l’hôtel de ville. Pour la première fois cette année, un maître de cérémonie francophone a animé l’événement, permettant ainsi une meilleure inclusion de la communauté francophone locale.

« La présence francophone était marquée. C’était une belle réussite! Cette année, j’ai remarqué une participation plus importante, probablement une centaine de personnes, ce qui témoigne d’un réel intérêt », a souligné Ghayt El Gouach, agent de projet de la Communauté francophone accueillante de Hamilton et maître de cérémonie de l’événement.

« On a vu de nombreux visages familiers, mais aussi de nouveaux arrivants venus s’informer sur les services d’intégration, ainsi que des anglophones curieux d’apprendre le français », observe Mathieu Berlaud, du Collège Boréal. Selon lui, l’événement revêt une importance particulière, tant pour les visiteurs que pour les organismes, la visibilité auprès des nouveaux arrivants demeurant un défi constant.

L’événement a également contribué à renforcer les liens entre les divers acteurs communautaires, réunissant des organisations telles que le Collège Boréal, les conseils scolaires et le Centre de santé d’Hamilton. Sekoura Koumad, du Collège Boréal, a souligné l’importance de cette rencontre : « Cela permet de mieux se faire connaître et d’accroître notre visibilité auprès de la population anglophone. »

Les organisateurs ont veillé à offrir une expérience enrichissante pour tous, reflétant l’esprit de solidarité qui anime la ville de Hamilton. Des initiatives comme celle-ci témoignent des efforts constants déployés pour favoriser un milieu toujours plus inclusif. Une fois de plus, la Journée du nouvel arrivant a mis l’accent sur l’importance de la diversité et de l’intégration dans la construction d’une communauté forte et vibrante.

Photo : Le kiosque du Collège Boréal. De gauche à droite : Sekoura Koumad, Mathieu Berlaud et Julie Hoath. (Crédit : Collège Boréal)