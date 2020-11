À la fin du mois d’octobre se tenait la Journée Passez au mauve, une occasion de souligner et de promouvoir les droits des enfants et d’exprimer la solidarité à leur endroit qui doit s’exercer dans les communautés. Les sociétés d’aide à l’enfance et les écoles sont particulièrement sensibles à cette thématique qui englobe plusieurs aspects : les droits des mineurs, leur bien-être psychologique, leurs besoins physiques, la qualité de leurs relations sociales, leur équilibre mental, etc. Au chapitre de la promotion, porter des vêtements de couleur mauve est une des approches utilisées et les élèves de l’École élémentaire catholique Notre-Dame-de-la-Jeunesse de Niagara Falls (en photo) se sont prêtés au jeu avec enthousiasme.

Crédit photo: Facebook de l’école