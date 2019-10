Cela fait 27 ans que les résidents de Welland sont, chaque automne, invités à se montrer solidaires des plus démunis en faisant un don de nourriture. La collecte de denrées, qui n’a d’autre nom que « Welland Food Drive », se tient toujours le premier samedi de novembre et remporte immanquablement un succès retentissant.

En effet, la plus grande partie des dons est récoltée aux domiciles des donateurs et la réponse est toujours massivement positive. « 75 % à 80 % des maisons ont quelque chose sur le perron quand les bénévoles passent faire la collecte », remarque Alain Breton, un des membres du comité organisateur qui s’est toujours impliqué pour cette cause depuis le tout début.

Il n’est pas seul dans cette aventure puisque ce comité comprend également Leanna Marie Villella, Leslie Bellingham, Monique Finley, Shirley Perron et Jen Trozzi. M. Breton se trouve cependant dans une situation particulière en ce que, en tant que membre Richelieu, il fait partie de l’organisme vers lequel convergeront les innombrables dons le 2 novembre prochain puisque c’est l’Auberge Richelieu qui servira alors de quartier général à cette activité caritative.

Celle-ci, en dépit de sa popularité et de son enracinement dans la communauté, n’en requiert pas moins une promotion et une organisation réglée au quart de tour dont un des premiers rouages a consisté, le mardi 1er octobre, en une présentation à l’hôtel de ville en présence du conseil municipal. Livrée par Alain Breton, cette courte allocution rappelait les origines et l’engouement entourant cette collecte et en synthétisait le déroulement.

Plus de 600 bénévoles, affectés à diverses fonctions, sont attendus pour la « Welland Food Drive ». Dès le mercredi 30 octobre, en soirée, ceux qui sont responsables de la cueillette pourront se rendre à l’Auberge Richelieu pour prendre possession des macarons qui les identifieront et des sacs dans lesquels ils mettront les dons. Autrement, ce sera le samedi suivant, entre 8 h et 10 h, qu’ils recevront leur matériel de collecte.

Aux équipes de bénévoles est également remis un parcours. Chaque équipe est en effet responsable d’un quartier où, en matinée, elle ramassera les dons que les résidents de la ville laissent à leur porte. Ce sont des denrées non périssables qui sont demandées mais il arrive que certains, par choix ou faute de mieux, fasse un don en argent. Quoi qu’il en soit, tout ce qui est récolté est rapatrié à l’Auberge Richelieu. Ceux qui ne seront pas disponibles pour contribuer le 2 novembre pourront, dans les jours qui suivront, déposer leur don à une caserne de pompiers ou contacter l’Auberge pour que quelqu’un vienne chercher les denrées.

C’est d’ailleurs de l’Auberge que les innombrables paquets seront ensuite acheminés à trois organismes : l’Armée du Salut, le Hope Centre et l’Open Arms Mission. Entretemps, au cours de la « Welland Food Drive », les bénévoles se feront servir un repas léger en guise de remerciement et pour les aider à passer au travers de la journée. On peut cependant se douter que c’est plutôt la fierté et la joie de faire leur part pour une juste cause qui galvanisera tous ceux qui y contribueront.

PHOTO (archives Le Régional): Le 1er samedi de novembre, l’Auberge Richelieu bourdonne toujours d’activités au bénéfice des démunis.