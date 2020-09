Par le biais du fonds L’Ontario, ensemble, le gouvernement provincial accorde 2,5 millions $ à la société Linamar Corp. de Guelph pour l’aider à réoutiller sa chaîne de montage en vue de la fabrication de pièces de respirateurs, ce qui permettra de produire 10 000 respirateurs ici même en Ontario.

L’entreprise O-Two Medical Technologies s’est associée à Linamar Corp. et à d’autres partenaires, dont Bombardier, pour produire ce matériel qui permet de sauver des vies afin de mieux préparer la province à toute crise sanitaire future et d’aider les patients gravement atteints de la COVID-19 ou d’autres maladies respiratoires.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné, le mardi 15 septembre, du ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, Vic Fedeli, pour faire cette annonce.

« L’Ontario est le centre de production du Canada, et grâce à la créativité et à l’ingéniosité d’entreprises audacieuses comme Linamar et O-Two, les fournitures médicales fabriquées en Ontario seront reconnues pour leur qualité et leur excellence à travers le pays et dans le monde entier, a déclaré le premier ministre Ford. En renforçant notre capacité locale de production de respirateurs, nous ne devrons plus jamais dépendre d’un autre pays pour obtenir ce matériel médical essentiel qui sauve des vies. »

Par le biais du fonds L’Ontario, ensemble, le gouvernement effectue des investissements ciblés qui permettront d’accroître la réserve de fournitures et d’équipement de protection individuelle (EPI) fabriqués en Ontario. Cette nouvelle capacité de production permettra à la province de lutter contre la pandémie de COVID-19 tout en se préparant à tout défi futur et en appuyant les entreprises locales à mesure que la province se remet en marche de manière progressive et sécuritaire.

« Des entreprises comme Linamar, O-Two Medical et Bombardier se sont mobilisées pour apporter des solutions à un moment critique, a souligné le ministre Fedeli. La reprise économique de notre province ne serait pas possible sans les efforts de toute la collectivité, aux quatre coins de l’Ontario. Nous saluons notre secteur manufacturier de classe mondiale qui contribue à faire en sorte que nous disposons de solutions conçues en Ontario pour répondre aux besoins actuels et à toute urgence future. »

Linamar est une entreprise ontarienne aux activités diversifiées qui occupe une place de premier plan dans le secteur de la fabrication avancée. Elle approvisionne les marchés de l’automobile, de l’agriculture et des plates-formes de travail en hauteur.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO (Crédit : Facebook FordNation) – Le premier ministre Ford discute avec des employés de Linamar Corp.