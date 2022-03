La directrice générale de Sofifran, Fété Kimpiobi, souligne fièrement, le 28 février, la fin du Mois de l’histoire des Noirs (MHN). L’organisme offre des services communautaires aux francophones et francophiles en Ontario et, particulièrement dans la région du Niagara.

« En février et en tout temps, célébrons l’histoire des communautés noires aujourd’hui et tous les jours. Bonne soirée! », lance-t-elle dans son introduction qui fait place à un tour de table de divers artistes et personnalités noires issus de la communauté partageant leur cheminement.

Pour l’animatrice et artiste Justine Gogoua, le MHN c’est l’histoire de l’humanité qui a débuté en Afrique de l’Est plus précisément. « Chez nous en Afrique, célébrer le talent c’est au-delà de faire de la musique, danser et faire rire la galerie. C’est être fier de la culture, de qui nous sommes », affirme-t-elle.

Elle souhaite que les gens s’allient à la découverte des cultures noires. « De ce peuple magnifique, qui est riche en couleur, riche de culture et qui a bâti une grande partie de l’humanité », indique-t-elle.

Sonia Kleper présente une plateforme de partage de l’art culinaire africain, By Nia cuisine. « Je ne suis pas cuisinière professionnelle mais je suis une grande passionnée », avoue-t-elle, le sourire aux lèvres.

Elle s’exprime sur l’importance de maintenir certains rituels tel celui de manger avec les mains pour un contact direct avec la nourriture. « Toutes les pratiques et les cérémonies observées dans l’art culinaire font la richesse de la culture des Noirs », mentionne Mme Kleper.

Les musiciens Amadou Kienou et Borelson offrent des mini concerts et l’artiste dessinateur Jean Salomon André raconte les histoires de ses dessins. D’autres professionnels, dont Vanessa Aubourg, Sabine Soumare et Aminatou Diallo, s’ajoutent aux festivités pour jaser de leurs divers accomplissements.

La célébration est disponible en rediffusion sur la page Facebook de Sofifran.

PHOTO – Sonia Kleper

SOURCE – Élodie Dorsel