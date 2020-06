La garderie La Boîte à soleil tenait son assemblée générale annuelle le 18 juin dernier en des circonstances que personne, il y a quelques mois à peine, aurait pu prévoir : une pandémie ayant occasionné la fermeture temporaire de tous les services de garde.

Malgré tout, le ton était optimiste puisque l’organisme avait encore une fois un bon bilan à présenter.

L’an dernier, La Boîte à soleil a embauché 38 nouvelles employées (le personnel compte d’ailleurs, pour la première fois de son histoire, plus de 100 membres) et pris soin de 544 enfants dans ses sept centres. Cependant, cette augmentation en termes de quantité ne doit pas occulter l’augmentation en termes de qualité.

Cela s’est traduit par le renforcement des collaborations et partenariats dans les domaines culturel, éducatif et organisationnel. Les superviseures ont aussi suivi des formations propres à améliorer leur leadership et un programme officiel de reconnaissance des employées a été développé. Pour ce qui est de la jeune clientèle, les programmes Petite enfance, grande forme et Un trésor dans mon jardin rencontrent beaucoup de succès et trois cours extérieures (soit celles des garderies LaMarsh, Nouvel Horizon et Saint-Joseph) ont été transformées pour leur conférer un cachet plus naturel, un processus qui sera entrepris sous peu à Fitch.

Plusieurs autres initiatives ont été prises et cela se reflète dans les nombreux prix qui ont été accordés à La Boîte à soleil et ses employés en 2019.

Qui plus est, ce n’est peut-être là qu’un début comme le laisse entendre le rapport annuel en offrant un aperçu des prochains mois : « Le travail est maintenant amorcé pour l’année 2020 qui sera une année pleine de défis. La crise de la COVID-19 nous force à nous repositionner et à explorer de nouvelles manières de travailler. Nous relèverons le défi. C’est au cours de cette prochaine année également que nous allons entreprendre un nouveau cycle de planification stratégique où nous déterminerons nos principales orientations pour les trois prochaines années (2021-2023) sur le thème de la consolidation de nos acquis, afin de nous assurer que la croissance exceptionnelle de notre organisme se fasse de façon constante, durable et gérable », ont écrit Mark Bovine, président, et Véronique Emery, directrice générale.

Les états financiers au 31 décembre de l’année dernière ont également été adoptés. Le document reflète l’importance qu’a acquis La Boîte à soleil dont les revenus et les dépenses avoisinent les 3,15 millions $.

Au chapitre du conseil d’administration, les sept membres de l’exécutif poursuivront leur travail puisqu’ils ont été élus en 2019 pour des mandats de deux ans. Outre Mark Bovine, l’équipe est constituée de Pierre Séguin, Marc Savain, Mélanie Sodtka, Julie Lachance, Nathalie Vallée et Vic Pépin.

La première moitié de 2020 s’est déroulée sur une drôle de note mais la situation retourne peu à peu à la normale. Ce n’est certes pas une « petite pandémie » qui arrêtera un organisme qui repose sur d’aussi bonnes bases que La Boîte à soleil!

PHOTO – Vingt-cinq personnes ont participé à l’assemblée générale annuelle de l’organisme.