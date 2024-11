Alexia Grousson

Le Centre francophone Hamilton (CFH) a tenu son assemblée générale annuelle, le 5 novembre, en mode hybride. La rencontre a permis de mettre en lumière les initiatives menées par l’organisme au cours de la dernière année financière et prendre connaissance des états financiers et des divers rapports.

La présidente Marie-France Lefort a évoqué une année exceptionnelle pour le CFH, où tous les pôles d’activités ont été mis en évidence : « Il y a eu le groupe Quartz, le FrancoFEST, une programmation scolaire foisonnante, une variété d’atelier pour les jeunes et moins jeunes, les clubs de lecture et de cinéma ainsi que les apéros francos. »

Elle a remercié Julie Jardel pour les cinq dernières années passées au CFH, dont trois en tant que directrice générale, ainsi que quatre membres sortants du conseil d’administration (CA) – Karen Niaba Kouassi, Hugues Kenhefa, Mary Crawford et Raymond Djako – pour leur engagement et leur dévouement envers l’organisme et la communauté.

Mme Lefort a profité de l’occasion pour annoncer son départ, après deux mandats consécutifs, dont quatre années en tant que présidente. « Ajouter ma petite pierre à l’édifice pour faire en sorte que les gens puissent vivre des expériences culturelles ou communautaires et développer leurs talents en français me remplit de fierté », mentionne-t-elle.

Puis, le nouveau directeur général de l’organisme, Lanciné Koulibaly, a rappelé les trois axes du plan stratégique 2023-2026 : la consolidation, le rayonnement et l’inclusion, avant d’expliquer comment il entrevoit la prochaine année pour le CFH.

« En tant que nouveau directeur, mon ambition pour l’année à venir est, dans un premier temps, de renforcer notre organisme sur le plan financier, afin de générer une base solide qui nous permettra de continuer à prospérer, comme nous l’avons fait dans le passé, précise-t-il. Ensuite, notre regard se tournera vers la prospérité. Je rêve d’un Centre francophone qui non seulement répond aux besoins de notre communauté, mais qui innove et inspire. Cela implique d’explorer de nouvelles opportunités, de diversifier nos offres culturelles, artistiques et scolaires, ainsi qu’accroître notre rayonnement au-delà de notre région.

« Enfin, nous devons nous engager à renforcer notre présence dans la francophonie et à promouvoir la richesse de notre culture tout en étant un acteur de changement social. Ainsi le CFH sera le lieu par excellence de rencontres, d’échanges et de célébrations. »

En ce qui concerne la programmation, le CFH n’a pas chômé cette année. Plus de 45 artistes et conférenciers ont été présentés au public. De nombreuses formations pour la jeunesse ont eu lieu et divers ateliers se sont tenus dans les écoles (création de bijoux, de pagne, de poterie, de peinture et de danse).

L’organisme a également offert à la communauté 15 cercles de conversation, 10 clubs de lecture, 3 échanges de livres, 26 rencontres ciné-club, un après-midi de patinage, un souper communautaire, une pièce de théâtre, 4 films en français au cinéma Westdale ainsi que des camps pour les enfants au cours de la semaine de relâche scolaire et des vacances estivales.

Enfin, le nouveau CA se compose de la présidente Anika Kuhnert, de la vice-présidente Sonia Macaluso ainsi que de MarieAnge Brouillard, Dalla Juliette Coulibaly, Baba Diop, Johanne-Louise Giroux, Chairh Guei, Annick Lamarche et Jaelle LeBlanc.

Photo (Facebook) : La nouvelle présidente du CFH, Anika Kuhnert