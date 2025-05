Alexia Grousson

L’Association francophone de Kitchener-Waterloo (AFKW) invitait ses membres et la communauté à participer à son assemblée générale annuelle (AGA), le 16 avril, à l’Activa Sportsplex de Kitchener. La rencontre était animée par le président sortant Ryan Wilson.

L’année 2024-2025 fut plutôt dynamique pour l’AFKW avec une large gamme d’activités proposées pour renforcer les liens communautaires et célébrer la culture francophone. Par rapport à l’année précédente, il a été noté une augmentation du nombre d’événements, passant de 15 à 17.

Parmi les temps forts, il y a eu notamment le Jour de la Terre au cours duquel des participants se sont mobilisés pour ramasser des déchets, la randonnée pique-nique, la Franco-Fête / Franco-Foire ainsi que le traditionnel lever du drapeau franco-ontarien. Cependant, celles qui ont connu le plus de succès ont été la soirée afro-canadienne, la fête de fin d’année, incluant du patinage et du bricolage, et une activité phare pour les familles, l’Halloween.

D’autres événements ont marqué les esprits tels que la Journée internationale des droits des femmes, une sortie glissade pour profiter des plaisirs de l’hiver, ainsi qu’un festival du cinéma.

En plus de ces événements ponctuels, l’AFKW maintient une offre d’activités récurrentes pour ses membres. Chaque mois, l’Atelier Artshine stimule la créativité, tandis que le club de marche encourage la pratique d’activités physiques hebdomadaires. Le club de lecture et l’apéro francophone ont, quant à eux, réuni les membres autour de moments de partage et de convivialité.

Cette année, l’Association a enregistré une hausse du nombre d’inscriptions familiales, passant de 53 à 60, ce qui témoigne de la popularité croissante de ses activités pour les familles.

L’année 2025 verra l’AFKW franchir de nouveaux jalons. Parmi les objectifs, la création d’un poste de secrétariat pour améliorer la gestion administrative et le réseautage pour renforcer les partenariats. L’organisme souhaite également séduire une nouvelle tranche d’âge, celle des jeunes adultes, et proposer davantage d’activités pour les aînés. La recherche d’un nouveau local adapté à leurs besoins sera une priorité, tout comme la célébration de leur 20e anniversaire, un tournant majeur pour l’histoire de l’Association.

La révision de la charte et le recrutement de bénévoles s’ajouteront aux projets de développement. En parallèle, l’AFKW continuera à développer les médias sociaux et le site internet, tout en établissant des partenariats pour des camps d’été et d’autres initiatives d’accueil des nouveaux arrivants.

L’année 2024 a aussi été marquée par l’appui financier de Patrimoine canadien pour les trois prochaines années, garantissant ainsi un financement stable pour les projets anticipés ainsi que l’attribution de la médaille de couronnement du roi Charles III, à Suzette Hafner, présidente de l’AFKW de 2013 à 2018.

« L’an dernier nous avions eu une subvention pour un an seulement, alors nous sommes vraiment contents que, cette année, nous soyons repartis avec un financement sur trois ans », relate Céline Corve, coordonnatrice de l’AFKW.

Le nouveau conseil d’administration se compose de Hervé Assogba (président) et Marie-Pierre Daoust (vice-présidente) ainsi que les directeurs Paulin Bossou, Jardell Eugène, Cathy Kenne, Paulina Popescu, Élodie Salvignol, Lionel Salvignol, et Ryan Wilson.

Photo (AFKW) : Le nouveau conseil d’administration. De gauche à droite : (debout) Ryan Wilson, Paulin Bossu, Élodie Salvignol, Hervé Assogba, Marie-Pierre Daoust, Paulina Popescu et Lionel Salvignol; (devant) Céline Corve (coordonnatrice) et Jardell Eugène. (Absente : Cathy Kenne)