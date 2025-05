Alexia Grousson

À St. Catharines, le Club LaSalle a proposé un souper-spaghetti accompagné d’un spectacle du groupe Sirène et Matelot. Ce moment, à la fois convivial et musical, a attiré une foule enthousiaste de plus de 150 personnes, venues apprécier la magie de la musique folk des Maritimes.

« Lors de ma participation à un congrès à Charlottetown, j’ai eu le plaisir d’entendre le groupe Sirène et Matelot. J’ai été profondément impressionné par la richesse de leur spectacle, la qualité de la musique et son origine, ainsi que leur expérience de vie et leur talent. Je me suis alors engagé à les accueillir ici, à St. Catharines », relate Jean Chartrand, bénévole au Club La Salle.

Ce groupe, formé de Lennie Gallant et Patricia Richard, accompagné de Keelin au violon et de Julien au piano, est monté sur scène sous les applaudissements enthousiastes du public. Dès les premières notes, l’atmosphère s’est transformée et les spectateurs ont été captivés par la performance magistrale des artistes.

Tout au long du spectacle, Keelin et Julien ont multiplié les solos, faisant briller leur incroyable talent et offrant des moments de pure virtuosité qui ont enchanté le public. Quant à Lennie et Patricia, ils ont fait preuve d’une grande complicité avec leurs voix magnifiques et leur présence sur scène. Leur biographie, pleine de succès et de reconnaissances, ne fait qu’ajouter à l’aura du groupe : Lennie Gallant, récipiendaire de l’Ordre du Canada, est un artiste reconnu internationalement, tandis que Patricia Richard, nièce de la célèbre Angèle Arsenault, a parcouru le monde avec sa musique.

Le duo, fort de ses expériences musicales, a su créer une alchimie unique, produisant un son nouveau et authentique. Sa musique, marquée par leurs racines et influencée par leurs préoccupations face à l’état du monde, a résonné profondément auprès du public.

À la fin du spectacle, une ovation a suivi. Les spectateurs ont demandé une autre chanson, ce que le groupe a eu la gentillesse d’offrir, prolongeant ainsi cette soirée mémorable. Ravis, quelques spectateurs ont exprimé leur enthousiasme à la sortie. « C’était le meilleur spectacle auquel j’ai assisté depuis des années! » ou encore « Quel spectacle extraordinaire! » ont confié certains. D’autres ont exprimé leur gratitude envers le Club La Salle pour leur rôle dans la découverte de tels artistes, soulignant leur chance d’avoir pu vivre cette expérience unique.

« L’événement a été un véritable succès. Tout s’est déroulé comme prévu et même au-delà. La qualité était au rendez-vous dans tous les domaines. Après le concert, les artistes ont pris le temps de discuter avec le public, ce qui a ajouté une touche plus personnelle à la soirée. C’était vraiment un moment unique de partage et de musique », conclut Jean Chartrand.

Photo (Club La Salle) : Le groupe Sirène et Matelot.