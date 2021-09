La municipalité de Niagara Falls est l’hôtesse de la 10e édition de Night of Art-Lawn Party (La nuit des arts) qui était proposée cette année sur le terrain devant l’Hôtel de ville àa cause des nouveaux développements autour du musée du Patrimoine de Niagara Falls. Cet événement mettait de l’avant la musique et les œuvres des artistes de la région du 23 au 25 septembre.

Le public pouvait donc se promener sur la rue Queen et s’arrêter quelques instants devant la mairie et admirer le travail d’artistes tels qu’Emma Lee Fleury, Ashley Marazzo, Victoria Brecht, Joe Cleary et Sarah Carter. Également, la talentueuse Joanne Ring a transformé les fenêtres de l’Hôtel de ville en œuvres d’art. Et Emily Andrews a créé une murale fantaisiste sur la rue Queen.

Le samedi 25 septembre, le style musical de DJ Marinko était en vedette en plus d’une exposition acrobatique de Sara Lou Stuart et une expérience de réalité virtuelle avec Egan Henderson au café Third Space. Bref, une activité qui en plus de permettre aux créateurs d’exhiber leurs talents, a donné l’occasion aux résidents et aux touristes de découvrir des formes d’art toutes aussi originales les unes que les autres.

PHOTO – Flourish d’Ashley Marazzo