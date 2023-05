Richard Caumartin

Pour la première fois depuis 2019, le Club Richelieu Welland a tenu, le mardi 2 mai, son Concours d’art oratoire devant public au Foyer Richelieu. Cette 46e édition était coordonnée par Jérôme Veillette, ancien directeur de l’école secondaire Saint-Jean-de-Brébeuf et Rhéal Demers, avec la collaboration des enseignants de la 5e à la 8e année des écoles de langue française de la région qui ont préparé les élèves pour cette compétition amicale.

Le but premier du concours d’art oratoire est de donner l’occasion aux jeunes de s’exprimer de façon créative en français devant un auditoire, tout en sensibilisant cette génération ainsi que celle des adultes au fait français en Ontario.

« C’est certain que l’un de nos objectifs est de développer chez les élèves la fierté d’être francophone ou de s’exprimer en français, indique M. Veillette. Nous voulons leur permettre de dramatiser des sentiments devant leurs parents, leurs amis et des membres de leur communauté scolaire avec conviction. »

Cette activité était animée par Rosemarie Ayotte, directrice de l’école élémentaire Saint-Joseph, et les juges étaient les enseignantes à la retraite Jocelyne Martel et Irène Bisson ainsi que l’ancien directeur Ronald Ayotte.

Pour cette finale oratoire, les premières places des participants de 7e et 8e années des catégories « Discours » et « Expression dramatique » des écoles Saint-Joseph de Port Colborne, Saint-François-d’Assise, Sacré-Cœur, Saint-Jean-de-Brébeuf et Franco-Niagara de Welland, se sont affrontés dans des allocutions de trois à cinq minutes chacune. Après avoir entendu les 10 finalistes, les organisateurs leur ont demandé de répondre tour à tour à une question improvisée sur la période des vacances.

Dans la catégorie « Discours », l’élève doit exprimer un point de vue, une opinion dans le but de convaincre et d’instruire l’auditoire du bien-fondé de sa pensée. Ruah Bannerman (école Saint-Joseph) et Maelle Mpondo (école Sacré-Cœur) ont respectivement terminé premier et deuxième.

Dans la catégorie « Expression dramatique », les participants doivent prononcer un texte publié dans le but de divertir et d’intéresser le public. Les lauréats sont Quinn Rungi-Ruston (école Saint-Joseph) et Bethel Bogale (école Sacré-Cœur) ont respectivement terminé premier et deuxième.

Après la remise des médailles et certificats, l’animatrice Mme Ayotte et le président du Club Richelieu Welland, Jason Bernard, ont félicité les lauréats et surtout mentionné que les 10 finalistes repartaient tous gagnants de cette expérience au Concours d’art oratoire.

Photo : Les participants au Concours d’art oratoire entourés de Jason Bernard (derrière, extrême gauche), Jo-Anne Thibodeau, conseillère au Csc MonAvenir (derrière, au centre), Jérôme Veillette (derrière, extrême droite) et Rosemarie Ayotte (devant, extrême droite)