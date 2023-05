Alexia Grousson

C’est durant la Semaine de l’éducation catholique que l’École élémentaire catholique (ÉÉC) Saint-Noël-Chabanel de Cambridge a célébré son 50e anniversaire d’existence, le 3 mai avec comme thème : grandir ensemble dans la joie.

L’histoire de l’école débute dès 1963 grâce à la communauté francophone de Cambridge qui réussit à obtenir des locaux dans les écoles anglaises pour que leurs enfants se regroupent et reçoivent de l’enseignement en français. En 1972, l’école fut fondée et porte le nom qu’avait le club francophone de Cambridge à l’époque, Saint-Noël-Chabanel. L’école se situait dans le même établissement qu’une école anglaise. Il aura fallu attendre 1998 pour qu’un édifice soit construit pour accueillir tous les élèves, promenade Trico.

Plusieurs discours ont eu lieu le matin du 3 mai en compagnie de nombreux invités, soit des membres de la communauté scolaire, des anciens membres du personnel et des représentants politiques qui se sont joints à la directrice de l’école, Karine Beaupré, à l’animateur pastorale, Jason Céline ainsi qu’aux autres membres du personnel.

Mme Beaupré a remercié les parents et les membres du personnel pour leur participation active à la vie scolaire. « L’école Saint-Noël-Chabanel est une école accueillante et soucieuse du bien-être et de l’épanouissement de chaque enfant. Lorsqu’on vit et travaille dans cette école, on comprend très vite qu’on appartient à une famille. Je peux vous dire que je suis fière d’appartenir à cette belle communauté et j’en félicite tous les membres du passé et du présent pour ces 50 dernières années! », lit-on dans le communiqué de presse du Csc MonAvenir

Puis, des élèves de toutes les classes ont chanté Dans la joie et ungrand bingo a été mis en place durant l’après-midi. Une fête organisée par le Conseil d’école s’est tenue le soir même. Il y avait des jeux gonflables extérieurs, des ateliers de maquillage et de ballons sculptés, des vendeurs de nourriture et de crème glacée. De quoi régaler petits et grands.

« La présidente du Conseil, Geneviève Grenier, a renchéri en déclarant que « L’ÉÉC Saint-Noël-Chabanel a une réputation très enviable et un sens d’appartenance à une communauté bienveillante. Elle est l’un des piliers de l’éducation de langue française à Cambridge et contribue activement à l’épanouissement de notre culture et de notre foi », conclut le communiqué de presse.

Photo (facebook) : André Blais, directeur de l’éducation, lors de son allocution.