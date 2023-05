Le mardi 2 mai, les élèves et le personnel de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf (SJB) à Welland ont reçu la visite de l’adjointe parlementaire à la ministre Mulroney des Affaires francophones, Natalia Kusendova (en médaillon). Cette dernière a visité l’école en compagnie des conseillères scolaires Melinda Chartrand (Lincoln-Niagara) et Jo-Anne Thibodeau (Welland) du Csc MonAvenir. De plus, Mme Kusendova a rencontré de nouveau les élèves qui avaient chanté et joué de la musique à Queen’s Park lors de la Journée internationale de la francophonie, le 20 mars dernier.