Chaque année, l’ensemble des établissements scolaires de niveau secondaire de la province sont évalués selon des critères rigoureux qui permettent de déterminer leur rendement académique. L’École secondaire Gaétan-Gervais du Conseil scolaire Viamonde à Oakville a récemment annoncé avec fierté sur ses réseaux sociaux son excellent résultat : elle s’est classée au 8ᵉ rang parmi 747 écoles secondaires, avec une note de 9,3 sur 10. Cette performance remarquable témoigne du dévouement du personnel, de l’engagement des familles et de la passion des élèves, véritables artisans de cette réussite collective. (Crédit : GAGE)