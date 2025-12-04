Richard Caumartin

Le 25 novembre était la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, une date significative pour celles qui en ont été victimes. Pour en souligner l’importance, les membres de l’équipe du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) pour le programme de soutien contre la violence basée sur le genre ont rappelé, par leur présence dans diverses activités de la région et sur leurs réseaux sociaux, que « la lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes et les filles demeure une priorité absolue, ici comme ailleurs ».

C’est un engagement que le CSCHN prend au quotidien. « Chaque jour, le Centre s’engage auprès des femmes, des jeunes filles, des personnes 2ELGBTQI+ et des familles touchées par la violence, déclare Loubna Moric, directrice des programmes contre la violence et les agressions sexuelles au Centre de santé. Nous offrons un accompagnement global allant du soutien d’urgence à la reconstruction, en passant par des services de prévention et de sensibilisation. »

Mme Moric ajoute que le travail de son équipe va au-delà de l’intervention auprès des victimes et des survivantes. « Nous œuvrons aussi à l’éducation et à la prévention précoce, notamment à travers ViRAJ Ontario-CSCHN, programme de prévention de la violence dans les relations amoureuses des jeunes. Nous les accompagnons dans les écoles ainsi que dans divers établissements communautaires pour offrir des ateliers interactifs, des activités engageantes, des outils éducatifs et des ressources pratiques, afin de promouvoir le respect, l’égalité et les relations saines dès le plus jeune âge », ajoute l’intervenante.

Cette journée symbolique est une opportunité pour les organismes communautaires tel le CSCHN qui protège, accompagne et redonne espoir aux victimes, à demander un meilleur soutien financier aux bailleurs de fonds.

« Nous soulignons également l’importance pour le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres Canada, de promouvoir un financement pour la mise en place d’une maison d’hébergement francophone dans les régions de Hamilton et Niagara. Il est essentiel que les femmes victimes de violence et leurs enfants puissent accéder à des services et à un refuge dans leur langue, au moment où elles en ont le plus besoin. Offrir un soutien linguistique et culturellement adapté n’est pas un luxe, mais un droit fondamental.

« La protection des droits des femmes n’est pas seulement une question de justice sociale, mais un impératif collectif. Investir dans la sécurité, l’autonomie et le bien-être des femmes, c’est investir dans une société plus juste, plus équitable et plus humaine », conclut-elle.

La Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes marque le début de la Campagne des 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre, une campagne internationale annuelle qui se déroule du 25 novembre au 10 décembre.

Photo (Crédit : CSCHN) : L’équipe du CSCHN lors du lancement des 16 jours d’activisme.