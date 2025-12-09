Le gouvernement fédéral investit 2 millions $ pour préserver et valoriser le patrimoine de Niagara-on-the-Lake en appuyant l’agrandissement du musée local. Annoncé par le député Chris Bittle, ce financement constitue une étape clé pour moderniser ce lieu culturel essentiel.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Ce financement, provenant du Fonds du Canada pour les espaces culturels, vise à protéger l’histoire de la ville et de ses communautés tout en améliorant l’expérience des visiteurs. Le projet prévoit non seulement l’agrandissement des salles d’exposition, mais aussi une meilleure accessibilité grâce à l’ajout d’un ascenseur et d’installations sanitaires adaptées. Prévue pour 2027, la rénovation permettra également d’assurer la conservation adéquate des collections en constante expansion.

Fondé en 1895, le musée abrite aujourd’hui quelque 41 000 documents, 4000 photographies et 900 livres. Pour Mona Babin, directrice du cabinet de campagne, cette subvention représente un tournant majeur, « cela fait plus de 10 ans que nous travaillons sur ce projet. Ce financement constitue une avancée essentielle et reflète l’engagement du gouvernement envers le patrimoine local ».

Elle insiste toutefois sur l’importance de préserver l’esprit du musée. « Avec plus d’un siècle d’existence, nous voulons conserver son identité. L’objectif est d’ajouter de l’espace pour répondre aux besoins de la communauté sans dénaturer son caractère historique », poursuit la directrice.

Le manque d’espace est l’un des défis les plus pressants. L’infrastructure vieillissante nécessite aussi des mises à niveau importantes, notamment du système anti-incendie, du chauffage et de la ventilation. Avec la croissance démographique de la région, le musée doit évoluer pour mieux servir une population de plus en plus diversifiée. « Niagara-on-the-Lake a beaucoup changé, et nous devons suivre le rythme en offrant un environnement accessible à tous », précise-t-elle.

L’ajout d’un ascenseur et la reconfiguration des espaces permettront d’améliorer considérablement l’accessibilité, en particulier pour les personnes à mobilité réduite. Le musée mise également sur des programmes en français, des expositions interactives et une signalisation repensée pour faciliter la visite des familles et des jeunes publics.

Au-delà des murs du bâtiment, le projet s’inscrit dans une démarche plus large d’intégration du musée dans les circuits touristiques et culturels de la ville. « Nous collaborons étroitement avec la municipalité afin d’assurer une cohérence avec les autres infrastructures, notamment le Centre communautaire, conclut Mme Babin.

« L’objectif est de faire du musée un lieu incontournable, mettant en lumière non seulement l’histoire de Niagara-on-the-Lake, mais aussi celle des communautés autochtones et noires, encore trop peu représentées. Un musée est un espace de mémoire et de réflexion, essentiel pour comprendre notre passé, éclairer le présent et envisager l’avenir. »

Pour mener à bien ce projet, l’institution a lancé une campagne de financement de 10 millions de dollars. Cette levée de fonds doit permettre de compléter les rénovations, de bonifier les expositions et d’assurer la pérennité du musée.

En soutenant ce chantier d’envergure, Le gouvernement fédéral réaffirme l’importance de la culture et du patrimoine, tout en favorisant l’accès à ces ressources pour l’ensemble des Canadiens. L’un des rares musées privés au pays, le musée de Niagara-on-the-Lake demeure ainsi un pilier de la vie culturelle et communautaire de la région.

Photo : Mona Babin (Crédit : M. Babin)