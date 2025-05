Alexia Grousson

Le 11 mai, Sofifran a organisé un événement spécial à l’hôtel de ville de Welland pour célébrer les mamans immigrantes de la communauté. Cette activité a rassemblé 76 femmes accompagnées de quelques hommes et enfants pour un moment de reconnaissance et de joie.

Pour Fété Kimpiobi, directrice générale de Sofifran, c’était une occasion de rendre hommage à ces mères souvent monoparentales et résilientes, qui élèvent seules leurs enfants dans un environnement parfois difficile. « Célébrer la mère, la gardienne de la vie, et particulièrement la mère immigrante, c’est reconnaître sa force et son rôle central dans la famille. C’est aussi une opportunité de se réunir et de partager des moments de bonheur ensemble », explique-t-elle.

Lors de cette journée festive, un des moments forts a été la projection des extraits d’épisodes du sitcom 2rives et dérives, un projet de SofifranTV, réalisé par Saïd Benyoucef et financé par la Fondation Trillium de l’Ontario. Ce projet pilote fait partie de l’initiative de Sofifran d’établir une chaîne de télévision communautaire, Canal Sofifran, pour accroître sa visibilité et diffuser ses activités.

« Le récit aborde de manière humoristique et réaliste les défis de l’immigration au Canada, en racontant l’histoire d’un couple où la femme réussit son intégration, mais l’homme, bien qu’étant médecin, rencontre des difficultés. Cette situation crée des frictions au sein du couple, et l’homme tente de contourner les obstacles auxquels il est confronté. La morale de l’histoire est que, bien que le processus d’intégration soit exigeant et parfois long, il est nécessaire de persévérer, de prendre le temps d’acquérir de nouvelles qualifications si nécessaire, et de tenir bon. Le scénario demeure profondément ancré dans la réalité des défis rencontrés par les immigrants, notamment dans le domaine de l’emploi, où même les professionnels qualifiés doivent se conformer aux exigences légales et aux réalités du marché canadien », ajoute Mme Kimpiobi.

Les bénévoles de la communauté qui ont participé à la réalisation du projet ont été honorés par des certificats de reconnaissance, saluant leur engagement. En plus de la projection, un généreux buffet a permis à tous les participants de partager un moment de convivialité, soutenu par la générosité de chacun.

La journée a aussi été animée par la chanteuse Suzanne Leclerc, qui a interprété des chansons de la Compagnie Créole. Elle a aussi amusé les enfants avec des instruments de musique. Ces derniers ont également créé des cartes pour leurs mamans et ont pris le micro pour exprimer leur amour, ce qui a donné lieu à des déclarations touchantes.

Pour chaque maman inscrite, il y avait une surprise : des cadeaux pratiques tels que des gants de cuisine, des verres et des serviettes. « Ce fut une journée de célébration, de partage et de reconnaissance des mamans immigrantes, un moment précieux qui a marqué les esprits et renforcé les liens au sein de la communauté », conclut Fété Kimpiobi.

Photo : Des femmes présentes lors de la journée en leur honneur. (Crédit : Sofifran)