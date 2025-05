Dès la prochaine rentrée scolaire, le Centre éducatif La Boîte à soleil offrira des services de garde en français à l’extérieur de la péninsule du Niagara. L’organisme ouvrira un site à Hamilton afin de satisfaire les besoins de services en français grandissants de la ville.

Yolande Melono – IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Spécialisé depuis 1982 dans les services de garde en français pour enfants dans la région du Niagara, le Centre éducatif La Boîte à soleil élargit ses services à la ville de Hamilton. Dès le 2 septembre prochain, le service de garde ouvrira un nouveau site à l’École élémentaire Pavillon de la jeunesse et y offrira un programme avant et après école à 56 enfants âgés de 4 à 12 ans. Avant et après les heures de classe, des activités telles que du bricolage, des jeux, des ateliers scientifiques, culinaires, de motricité etc. seront proposées à la jeune clientèle.

À l’achèvement de la construction du centre éducatif au printemps 2026, un service préscolaire enrichira l’offre disponible, avec 49 places additionnelles pour les enfants âgés de 0 à 4 ans.

Une offre de services à venir qui ravit la directrice générale du Centre éducatif La Boîte à soleil, Christina Clark. « Nous sommes des centres éducatifs. Tout ce que nous faisons, c’est pour éduquer les enfants afin de leur donner le meilleur début possible, et ce, en français », indique-t-elle.

« À part La Boîte à soleil, il n’y a que deux garderies francophones à Hamilton. Étant donné le nombre croissant de francophones dans cette municipalité reconnue comme une Communauté francophone accueillante, il y existe un grand besoin de services en français, ajoute Christina Clark.

« Avec cette nouvelle garderie, nous aurons 49 places pour les plus petits et 56 autres pour les enfants avant et après école. Il s’agit d’un appui important pour les familles et une continuité des services pour Hamilton. »

La santé, la sécurité, le bien-être des enfants et du personnel qualifié sont des valeurs importantes pour le Centre éducatif La Boîte à soleil. Pour maintenir la signature de qualité du groupe, une éducatrice d’expérience a été placée aux commandes du nouvel espace.

« Nous collaborons avec de multiples partenaires et de nombreuses agences. Nous suivons les guides de l’Ordre des éducatrices, les lois du ministère de l’Éducation, les règlements de la santé publique ainsi que des directives internes de l’organisation pour assurer le bien-être et la santé des enfants inscrits dans nos services », conclut la superviseure du nouveau service de garde francophone, Samantha Genesiee.

Photo :L’école Pavillon de la jeunesse, futur site du centre éducatif La Boîte à soleil à Hamilton (Crédit : Christina Clark)