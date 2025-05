Alexia Grousson

Le Foyer Richelieu de Welland a reçu un don exceptionnel de 50 000 $ de la famille Rapelje, une contribution généreuse destinée à améliorer les conditions de vie des résidents. Sean Keays, directeur général du Foyer Richelieu, n’a pas caché l’importance de ce geste : « C’est le plus grand don que le Foyer Richelieu n’ait jamais reçu d’un individu. Il y a eu plusieurs larmes qui ont coulé lorsqu’on m’a annoncé la nouvelle. Cela représente énormément pour moi. Nous sommes bénis d’avoir une telle famille dans notre communauté. »

Le don reflète l’engagement profond de Doug et Carol Rapelje envers leur communauté et leur longue carrière au service des aînés. Doug, ancien directeur des services pour personnes âgées dans la région du Niagara, était connu comme un leader international en gérontologie et vieillissement. Il a présenté, à travers le monde, des pratiques novatrices visant à créer des environnements plus accueillants pour les résidents et le personnel des foyers. Doug est décédé en mai 2022. Carol, de son côté, s’est consacrée bénévolement pendant plus de 60 ans à la gestion d’événements pour les personnes âgées et à l’entretien du jardin du Foyer, créant un espace de bien-être pour tous.

« Mon père a consacré sa vie à améliorer la qualité de vie des aînés, surtout à un âge avancé. Il avait un profond respect pour Sean Keays, reconnaissant en lui la même passion et le même engagement : travailler sans relâche pour que les aînés soient traités avec dignité et compassion. Ma mère, aujourd’hui âgée de 91 ans, a soutenu les efforts de mon père à chaque étape. Elle a vu dans ce don une occasion de redonner à une communauté qu’ils aimaient tous deux profondément, perpétuant ainsi l’héritage qu’ils ont bâti ensemble », relate David Rapelje, fils de Carol et Doug.

Cette somme servira à financer l’installation d’un gazebo dans la cour intérieure du Foyer, un projet conçu pour offrir aux résidents et au personnel un espace paisible et agréable, propice à la détente et aux rencontres sociales.

« Doug fut un des premiers et un des plus grands mentors de ma vie. Nous étions voisins depuis notre enfance. Il a exercé une énorme influence sur ma carrière. Nous sommes très proches de la famille », a exprimé Sean Keays avec émotion.

Le don de la famille Rapelje ne se limite pas au Foyer Richelieu. En effet, elle a également choisi de soutenir monétairement plusieurs autres organisations importantes de la région, telles que Santé Niagara, la Société Alzheimer de Niagara, Hospice Niagara et le Collège Niagara, des organismes où ils ont exercé des rôles de présidence ou ont siégé au sein du conseil d’administration.

« Chacun d’eux bénéficié d’une part de l’héritage de mon père, et ce don de 110 000 $ garantit que son engagement commun à servir les autres se poursuivra pour les années à venir. Outre les 50 000 $ versés au Foyer Richelieu, ma mère a offert de 40 000 $ au Collège Niagara pour la création d’une bourse annuelle en soins infirmiers. Elle a également versé 5 000 $ aux autres institutions », ajoute M. Rapelje.

Une rencontre a été organisée le 12 mai. L’événement a été marqué par la présence d’une vingtaine de présidents et de directeurs généraux issus des fondations et des organisations récipiendaires, qui sont venus rendre hommage à cette contribution exceptionnelle et à l’engagement de la famille Rapelje envers la communauté.

« Mon frère, ma sœur et moi sommes extrêmement fiers de ce don. C’est un geste sincère qui reflète les valeurs de nos parents. Ils étaient de véritables modèles de générosité, et ce don rend hommage aux organisations qui comptaient le plus pour eux : des lieux où ils ont investi leur temps, leur cœur et leur vision d’un avenir meilleur », conclut David Rapelje.

Photo : Des représentants d’organisations récipiendaires des dons de la famille Rapelje. (Crédit : Sean Keays)