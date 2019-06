À Hamilton, la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours a depuis le dimanche 16 juin un nouveau curé. C’est ce jour-là que le père Ambroise Tshiaba a passé le relais au père Lourdy Dorismond qui est désormais responsable de la communauté catholique francophone de la ville. Il sera assisté de deux prêtres, soit le père Archange Kébé de même que le père Tshiaba jusqu’à ce que le diocèse assigne de nouvelles fonctions à ce dernier.

Les fidèles connaissaient déjà le père Dorismond qui, jusque-là curé à l’église Saints-Martyrs-Canadiens à Cambridge, était également vicaire à temps partiel auprès d’eux à Hamilton. Le club de l’âge d’or Notre-Dame a célébré son arrivée en remettant un don de 5000 $ à la paroisse. Cette somme avait été patiemment amassée au gré des diverses activités-bénéfices qui ponctuent la vie de l’organisme et, le 18 juin, Roger Paquette, alors président, a remis le chèque au père Dorismond qui, fidèle à son habitude, l’a bien vite confié au trésorier de la paroisse.

Se tenir loin des questions d’argent est un principe chez le père Dorismond qui pourrait également évoquer un autre motif : son emploi du temps très chargé. À ses responsabilités pastorales à Cambridge s’ajoutaient celles de juge ecclésiastique et de consultant canonique pour le diocèse, de sorte que se voir offrir une paroisse encore plus importante représentait un mandat à ne pas prendre à la légère. « Vu la quantité d’activités que j’avais déjà, j’avais dit non à Mgr Crosby », confie le prêtre.

Malgré tout, l’appel du devoir aura été plus fort et voici le père Dorismond à Hamilton. Des défis d’ordre logistique et administratif l’attendent mais, heureusement, il ne sera pas seul pour les relever. Aux deux prêtres qui l’épauleront s’ajoutent les bénévoles de la paroisse et tous ceux qui voudront donner du leur : « Je veux partir de ce que l’on a et, si les gens voient ce qu’on peut faire, c’est comme ça qu’on va les interpeller ». Le nouveau curé de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours invite les catholiques francophones à lui prêter main-forte dans le développement d’une vie paroissiale dynamique et enrichissante. « Je veux, avec la participation de tous et chacun, donner le meilleur de moi-même », déclare le père Dorismond.

Originaire d’Haïti, Lourdy Dorismond a célébré ses 25 ans de prêtrise l’an dernier. Membre de la congrégation des Oblats de Marie-Immaculée, docteur en philosophie et droit canonique, ancien recteur de l’Université Publique de l’Artibonite et chancelier du diocèse d’Amos, il a cumulé au fil des années plusieurs fonctions aussi bien administratives que pastorales. Faits intéressants, il parle couramment sept langues et a même été missionnaire dans le Grand Nord. C’est donc un prêtre d’expérience qui prend les rênes de la seule paroisse de langue française à Hamilton.

PHOTO : Au nom de la paroisse, le père Dorismond reçoit le don du club de l’âge d’or des mains de M. Paquette.