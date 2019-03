Les 19 et 20 février dernier, des intervenants venus de partout dans le Centre-Sud-Ouest de la province se réunissaient à Mississauga à l’occasion d’un forum régional organisé par le Réseau en immigration francophone (RIF). Les participants à cette rencontre étaient tous membres de l’un ou l’autre des comités locaux en immigration francophone (CLIF).

De quoi s’agit-il? Ceux qui suivent l’actualité des communautés de langue française ont abondamment entendu parler des tables de concertation, appelées tables « interagences » dans certains milieux, qui, dans une région donnée, rassemblent périodiquement des représentants d’organismes francophones pour discuter des dossiers de l’heure et travailler à des projets communs. Ces tables comprennent plusieurs comités dont l’un se consacre à l’immigration. Ce sont les membres de ces CLIF que le RIF a invité à ce forum.

Cet évènement d’envergure constituait une session de travail intensive au cours de laquelle les participants ont réfléchi et débattu des moyens pour accueillir et intégrer les immigrants et promouvoir à l’international ce qui les attend s’ils font le choix de l’Ontario. Atelier après atelier, chaque CLIF a fait une évaluation de son mode de fonctionnement, fait le point sur ce qui fonctionne ou pas, recensé ses points forts et ses points faibles, évalué ses stratégies de communication, dégagé ses priorités, etc. Cet exercice de réflexion s’est fait en gardant à l’esprit que les approches utilisées dans les différentes régions doivent être alignées sur le plan opérationnel du RIF.

Sans rien imposer, le plan du RIF donne un cadre avec les outils correspondants. Ce document fait état de cinq axes stratégiques : la concertation, coordination et mobilisation; l’identification des besoins des immigrants et le continuum des services; la promotion de la communauté et le recrutement des immigrants; l’autonomie économique; et finalement, l’intégration sociale, culturelle et communautaire. En conformité avec les étapes du plan, les participants au forum ont focalisé leurs efforts sur la phase 2019-2020.

Le forum comptait des représentants des six tables de concertation du sud de la province (Windsor, Niagara, Hamilton, Peel, London, Durham). Les organismes francophones de Toronto ne disposent pas pour le moment d’une structure semblable aux tables mais la Ville reine était néanmoins représentée par de nombreux intervenants qui constituaient ainsi la 7e région du territoire du RIF du Centre-Sud-Ouest.

Le plan opérationnel régional s’échelonne de 2018 à 2021 et s’inscrit à l’intérieur du plan provincial concocté par les trois RIF ontariens qui lui se déroule jusqu’en 2023. C’est dire combien les problématiques liées à l’immigration demeureront au coeur de l’actualité francophone pendant encore un bon moment.

PHOTO : Une quarantaine de personnes ont participé au forum.