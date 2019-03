L’ancien aréna de Pelham est officiellement en vente depuis l’année dernière et un acheteur potentiel s’est déjà manifesté. Bonne nouvelle, donc? Pas si l’on en croit de nombreux résidents de la ville, incluant des membres du conseil municipal, qui souhaiteraient plutôt que l’édifice désaffecté et le terrain qui l’entoure demeurent un espace public, en étant transformés en un parc, par exemple. Face à ces récriminations, la Ville a décidé de soupeser à nouveau ses options et l’idée de faire des lieux un développement immobilier a été… mise sur la glace.