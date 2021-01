L’Ontario subit à nouveau – et avec encore plus de rigueur – les affres d’un confinement avec tout ce que cela comprend d’ennui et d’impatience. C’est dans ces circonstances que l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) offrait aux familles une lecture théâtrale d’un conte le samedi 16 janvier.

Il aurait pu en être autrement : cette activité était initialement prévue pour le temps des Fêtes comme l’a expliqué Céline Corve, coordonnatrice de l’organisme, en préambule du mini-spectacle virtuel. C’est ce qui explique sa thématique un peu décalée mais toujours de saison. Quoiqu’il en soit, les petits étaient ravis d’avoir un divertissement conçu à leur intention alors que mettre le bout du nez dehors est désormais vu avec suspicion.

Le plein-air était pourtant en toile de fond du conte Norbert le petit chevreuil lu par Caroline Lavallée-Milot. En fait, il serait plus juste de dire que l’histoire a été interprétée plutôt que lue puisque Mme Lavallée-Milot, équipée de quelques accessoires et d’une trame sonore, a donné vie à ce récit en une trentaine de minutes. Instructrice chez Artshine, une entreprise spécialisée dans les ateliers artistiques, elle a incarné les divers personnages avec brio.

Norbert le petit chevreuil est un conte écrit et illustré par Jasmine Dubé et Amélie Dubois et publié aux Éditions de la Bagnole. Il met en scène madame Chevreuil et son enfant adoptif, Norbert. Celui-ci, au cours du récit, rencontrera le père Noël et finira par travailler pour lui.

À l’intention des enfants, un tirage de prix de présence a eu lieu en conclusion de l’activité.

L’AFKW, comme tous les organismes, continue de vivre au rythme de la pandémie et de ses interdits et ses activités se poursuivent en ligne, notamment des ateliers de pâtisserie animés par Mélanie Robinot, avec laquelle les membres de l’AFKW avait fait connaissance au début de l’automne dernier. Pour ce qui est du reste, tout le monde se croise les doigts en espérant que l’on puisse se rassembler à nouveau le plus tôt possible.

PHOTO – Caroline Lavallée-Milot a interprété les personnages de cette charmante histoire.