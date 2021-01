Le gouvernement du Canada demeure résolu à protéger la santé et la sécurité de la population canadienne et à réduire la propagation de la COVID-19 au Canada.

L’auto-isolement est l’un des moyens les plus efficaces de prévenir la propagation de la COVID–19. Cela dit, il peut être dangereux ou impossible pour certains Canadiens de s’isoler en raison de logements surpeuplés et de coûts trop élevés, ce qui augmente le risque de transmission communautaire.

Le lundi 11 janvier, Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l’Inclusion et de la Jeunesse, au nom de Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé du financement de 4,1 millions $ sur 15 mois au bureau de santé publique et services d’urgence de la région de Waterloo pour l’établissement d’un site sûr d’isolement volontaire.

Le site en question a ouvert le 10 décembre 2020 et permettra aux Canadiens de la région de Waterloo qui ont contracté la COVID-19 ou qui y ont été exposés d’avoir accès à de l’hébergement pour leur protection et celle de leur collectivité.

Les sites d’isolement volontaire réduisent le risque de transmission du virus entre contacts familiaux, surtout dans les centres urbains les plus densément peuplés du Canada. Ces sites font partie des outils d’intervention rapide à notre disposition pour contribuer à freiner la propagation de la COVID-19 et ils peuvent être mis en œuvre dans les collectivités devant faire face à des éclosions.

Le Programme de sites sûrs d’isolement volontaire a été créé pour combler une lacune dans les centres urbains et les municipalités susceptibles d’enregistrer des taux élevés de transmission, car des données probantes indiquent que les personnes des quartiers à faible revenu et densément peuplés sont touchées de façon disproportionnée par la COVID-19, notamment par ses conséquences les plus graves.

Les sites choisis dans le cadre du Programme offrent un endroit central où certaines personnes pourront s’isoler en toute sécurité pendant la période prescrite. Les responsables locaux de la santé publique détermineront les personnes admissibles à qui se verront offrir la possibilité de se rendre volontairement au site d’isolement.

À titre d’exemple, l’accès au site pourrait être offert à une personne atteinte de la COVID-19 qui vit dans un logement sans pièce séparée où elle peut s’isoler. L’accès pourrait aussi être offert à des personnes qui vivent avec un cas positif si, par exemple, elles ne sont pas en mesure de maintenir une distance adéquate de la personne atteinte du virus.

« Pour protéger les Canadiens contre la COVID-19 et mettre fin à sa propagation, nous devons nous appuyer sur nos efforts collectifs. Le Programme de sites sûrs d’isolement volontaire appuie les communautés telles que celle de la région de Waterloo pour qu’elles puissent aider leurs résidents à s’auto-isoler lorsque cela pose un défi », a mentionné le ministre de la Santé Patty Hajdu,

Pour sa part, Karen Redman, présidente de la Région de Waterloo, s’est montrée « très reconnaissante de ce financement qui aidera la Région dans sa lutte contre la COVID-19. C’est l’appui dont nombreux de nos résidents qui ont obtenu un résultat positif ou qui attendent leur résultat du test de dépistage ont besoin s’ils ne sont pas en mesure de s’auto-isoler en toute sécurité à domicile. »

Pour prévenir la propagation de la COVID–19, les Canadiens doivent suivre les mesures de santé publique.

SOURCE – Gouvernement du Canada