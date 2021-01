La Table de concertation Waterloo-Wellington-Guelph (WWG) est composée de plusieurs représentants d’organismes et fournisseurs de services francophones ainsi que des membres observateurs ou des personnes-ressources de la communauté de langue française de cette région. Nos membres francophones et francophiles cherchent à encourager le réseautage, renforcer leur visibilité et développer des activités, des événements ainsi que des ressources pour mieux desservir la population francophone.

La Table est responsable de la mise en place du projet Communauté accueillante pour la région Waterloo-Wellington. Le projet Communauté accueillante est financé par Santé Canada et mené par le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario. Il vise à favoriser l’accueil, le recrutement et la rétention des futurs professionnels bilingues des domaines de la santé et des services sociaux au sein des communautés francophones en situation minoritaire dans le sud de la province.

Dans le cadre du projet Communauté accueillante, la Table de concertation WWG offre aux étudiants – qui font leurs études dans le domaine de la santé, travail social ou un domaine connexe et qui habitent dans la région – une bourse de 1500 $ en reconnaissance de leur contribution au bien-être de la population francophone de la région. Le récipiendaire de la bourse sera invité à participer aux discussions de la Table afin d’encourager l’inclusion de jeunes professionnels et étudiants aux conversations qui existent dans la communauté francophone à WWG.

Il est attendu que le bénéficiaire de la bourse signe un engagement lui demandant d’occuper un poste d’ambassadeur de la Table. Plus précisément, pendant la période visée par la bourse, l’ambassadeur de la Table sera invité à participer à certains projets qui viseront l’inclusion des jeunes et une meilleure visibilité de la Table auprès de cette clientèle.

Cette bourse d’une valeur de 1500 $ sera offerte à un étudiant qui répondra aux six critères de sélection suivants :

L’étudiant réside dans la région de Waterloo-Wellington et étudie dans un collège ou une université en Ontario dans le domaine de la santé ou des services sociaux (comme par exemple : travail social, soins infirmiers, médecine, psychologie, orthophonie), ou dans un domaine connexe;

L’étudiant est en mesure de nous fournir une preuve d’inscription à un collège ou à une université dans un programme visé par ce programme de bourse (c’est-à-dire, une lettre d’inscription pour l’année d’études 2020-2021);

L’étudiant est en mesure de nous fournir son CV (curriculum vitae) détaillant ses expériences et ses engagements dans une communauté francophone;

Dans le contexte de cette bourse, l’étudiant soumet une lettre de motivation originale (d’une longueur de 500 mots maximum) qui démontre clairement comment l’étudiant compte contribuer à la francophonie de sa communauté (en tant que professionnel de la santé, services sociaux ou autre domaine connexe);

L’étudiant soumet une courte vidéo (de 30 secondes à 1 minute), format cellulaire ou autre, qui démontre ses intérêts les plus profonds et ses aspirations professionnelles dans son domaine;

L’étudiant est en mesure de nous fournir deux références pertinentes (adresse courriel et numéro de téléphone) provenant d’un professeur, d’un organisme communautaire ou d’un employeur récent (notez : ces références peuvent être anglophones).

Si vous êtes intéressé à soumettre votre candidature pour cette bourse, envoyez votre demande ainsi que la documentation requise à l’adresse courriel suivante : tablewwg@gmail.com, avec en objet « Programme de bourse – Communauté accueillante » avant le lundi 22 février 2021. Si vous avez des questions, s’il-vous-plaît, n’hésitez pas à nous contacter à la même adresse courriel indiquée ci-dessus. Merci de votre intérêt et bonne chance!

SOURCE – Table de concertation francophone Waterloo-Wellington-Guelph