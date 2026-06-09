Bien que les francophones y soient minoritaires, la Ville multiplie les initiatives pour renforcer leur présence et favoriser l’intégration des nouveaux arrivants. Portée par une communauté engagée et des organismes mobilisés qui multiplient les initiatives pour accompagner les nouveaux arrivants et renforcer la présence du français dans la région.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Entre ses racines industrielles et les panoramas remarquables de l’Escarpement du Niagara, Hamilton s’est forgé une réputation de ville dynamique où la diversité est une richesse. Cette ville portuaire du sud-ouest de l’Ontario s’est imposée au fil des années comme un lieu d’accueil privilégié pour les nouveaux arrivants francophones.

La reconnaissance nationale obtenue en 2019 à titre de Communauté francophone accueillante témoigne de cet engagement, la cité s’est donné pour mission de faciliter l’intégration des personnes de langue française tout en favorisant leur épanouissement culturel, social et économique.

Cette volonté s’est manifestée avec éclat lors de la Journée d’accueil des nouveaux arrivants du 29 mai dernier. Dans une ambiance festive et chaleureuse, les locuteurs du français, anglophones et allophones se sont retrouvés pour découvrir les nombreux services offerts dans la région. La rencontre a également permis à la collectivité locale de se rassembler et de faire connaître les ressources disponibles en français.

Pour Loan Nguyen, agente de promotion et de sensibilisation pour les Communautés francophones accueillantes (CFA) de Hamilton et London, la Journée d’accueil représentait une occasion privilégiée de faire connaître ces outils aux résidents.

« C’était une occasion idéale pour sensibiliser les résidents à la CFA Hamilton et aux ressources en français que nous développons : la Trousse de navigation des services en français, le parcours d’intégration et bien d’autres », explique-t-elle.

Parmi ces ressources se retrouve La Ligne bleue, un circuit qui invite les visiteurs à découvrir la ville tout en mettant en valeur la contribution essentielle des populations immigrantes à son développement et à son épanouissement.

Plusieurs organismes ont répondu présent, notamment le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara. D’autres partenaires, dont le Conseil scolaire Viamonde et FrancoQueer, ont également vu leurs services et leurs activités mis en lumière auprès des visiteurs.

Selon le recensement de 2021, la capitale canadienne de l’acier compte 569 353 habitants, dont 6410 personnes ayant le français comme langue d’usage. Malgré son poids démographique modeste, l’ensemble se distingue par son hospitalité et par une volonté affirmée de faire résonner la langue française dans tous les aspects de la vie quotidienne.

L’équipe a également misé sur une approche conviviale afin de démontrer la richesse de la francophonie locale. « Nous avons animé un petit jeu pour illustrer, de façon ludique, la diversité de la communauté et la richesse de la vie communautaire à Hamilton », ajoute Mme Nguyen.

Au fil des échanges, certains besoins se sont toutefois démarqués. Le plus fréquemment exprimé concernait l’accès à des cours de français langue seconde ainsi qu’à des cercles de conversation pour améliorer les compétences linguistiques et favoriser l’intégration.

Au-delà de l’information pratique, l’événement a surtout permis de créer des liens humains. « La journée représentait bien plus qu’une simple visite informative. C’était l’occasion de découvrir une communauté accueillante, de tisser des liens et de profiter d’une ambiance festive en plein air », souligne Loan Nguyen. Une expérience précieuse pour des personnes nouvellement arrivées au Canada et qui ont rarement l’occasion de vivre ce type de rassemblement dès leurs premiers mois d’installation.

À Hamilton, l’accueil ne se limite pas à des services. Il se traduit par une volonté collective de bâtir une ville où le français peut s’épanouir pleinement. Dans un environnement façonné par la diversité, la francophonie continue ainsi de tracer sa route et de contribuer activement au développement d’une société plus inclusive.

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Photo : Une intervenante montre le parcours de La Ligne bleue à une visiteuse. (Crédit : CFA Hamilton)