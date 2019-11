Les intervenants des divers organismes francophones de la région se retrouvaient, le jeudi 21 novembre, pour la rencontre trimestrielle de la table de concertation interagence du Niagara au Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN). La rencontre était animée par la coprésidente de ce comité, Susan Morin.

D’entrée de jeu, Mme Morin a fait une présentation sur les Jeux du Canada qui auront lieu dans le Niagara du 6 au 21 août 2021. Cette dernière est responsable des langues officielles pour ces compétitions. Elle a parlé de l’historique des Jeux qui ont débuté à Québec en 1967 et du fait que les organisateurs attendent 5000 participants et 4000 bénévoles dans 13 municipalités. La nouvelle mascotte des Jeux, Shelly, a récemment été présentée à Welland dans le cadre de la tournée Hockey d’ici de Rogers.

Le design et le nom de Shelly relèvent de la créativité des deux gagnants du concours « Défi de la mascotte » qui a été lancé à l’occasion de la Journée mondiale de la Tortue auprès des quatre conseils scolaires de la région du Niagara. Le design est signé Juan Josè Arbelaez. Au moment de sa soumission, Juan fréquentait l’école élémentaire Sainte-Marguerite-Bourgeoys. Il voulait créer un personnage amusant, convivial et athlétique et, pour ce faire, s’est inspiré des Tortues Ninja, de Franklin [la tortue] et de Kawhi Leonard, son joueur de basketball préféré avec les Raptors à l’époque. Aujourd’hui, Juan Josè est en 9e année à l’École secondaire catholique Jean Vanier.

Les cérémonies d’ouverture auront lieu au Meridian Centre à St. Catharines et les organisateurs s’attendent à des retombées économiques de près de 450 millions pour la région du Niagara. « Nous recherchons 600 bénévoles bilingues », insiste Mme Morin qui souhaite mettre en valeur la communauté francophone de la péninsule du Niagara, de Hamilton et d’ailleurs dans le Centre-Sud.

Puis, un tour de table a été effectué pour permettre aux membres de l’interagence de partager leurs nouvelles. Annie Boucher, de l’Entité 2 de planification des services de santé en français, a indiqué qu’elle était en discussion avec l’Université Brock pour avoir des tables d’organismes francophones à une foire de l’emploi qui aura lieu à la fin janvier. Elle a sondé l’intérêt des intervenants de la communauté à participer.

Puis, Véronique Emery de La Boîte à soleil a annoncé que le gouvernement de l’Ontario coupera 2,5 % du financement des garderies en 2020, ce qui engendrera une augmentation des frais de garde pour les parents. La prochaine activité de l’organisme sera une collecte de fonds « skate-a-thon » qui aura lieu le 1er décembre de 15 h 30 à 16 h 30 à l’aréna Jack Ballantyne Memorial Youth de Welland.

Finalement, le directeur général du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN), Marcel Castonguay, a annoncé qu’en décembre, le Centre accueillera son 10 000e patient. De plus, des services dentaires sont maintenant disponibles en français au site de Welland. Ces services bilingues seront également offerts à Hamilton où une nouvelle clinique est en construction dans les bureaux du CSCHN. Il en sera de même pour Port Colborne et Niagara Falls où le CSCHN chapeautera ces mêmes services bilingues dans des cliniques anglophones. En terminant, M. Castonguay a indiqué que le CSCHN est en processus d’embaucher une femme médecin spécialisée dans les soins palliatifs pour les francophones en 2020.

PHOTO: Les participants à la rencontre se sont réunis au CSCHN de Welland.