Les prix des aliments continuent d’augmenter. Par conséquent, le coût du panier d’épicerie ne cesse de s’accroître.

Courage! Il existe une solution : un jardin potager. Vous pouvez faire pousser de fines herbes et des légumes dans votre propre cour. Ce n’est ni difficile ni compliqué.

Les herbes aromatiques donnent du goût aux viandes et aux sauces, ainsi qu’aux plats de légumes et aux salades. D’après Diane Brown de la Michigan State University, certaines aiment le plein soleil et la chaleur de l’été. Parmi elles, figurent le basilic, le persil, la sauge, le romarin et l’aneth.

Un jardinet de fines herbes est une source économique d’herbes fraîches pendant la saison de croissance et d’herbes séchées de qualité en hiver.

Et les légumes? Comme l’affirme Hanna Jacobs, maraîchère et propriétaire de Match Box Seeds, « il existe un large choix de légumes à planter en juillet pour vous assurer de manger des produits de votre jardin jusqu’en novembre ».

« Attendez un instant. Vous dites qu’il faut commencer les fines herbes et les légumes au printemps. » Oui, c’est normal. Mais on peut les planter plus tard.

Par exemple, pour le radis, vous pouvez passer de la semence à l’assiette en 25 jours. Vous pouvez faire plusieurs semis à 10 jours d’intervalle jusqu’à la mi-août. Selon la compagnie A.E. McKenzie, en cultivant des radis avec de la laitue vous les rendrez plus tendres.

De plus, vous pouvez planter des betteraves, des carottes, des choux, des choux-fleurs, des brocolis, du chou frisé et des fèves. Mais faites attention. Il faut planter tous ces légumes avant la mi-juillet. Par contre, vous pouvez planter de la laitue, de la roquette et des épinards jusqu’à la fin de juillet.

Il existe deux méthodes pour faire pousser des fines herbes et des légumes : semer des graines ou acheter des plantules à la pépinière. Oui, vous pouvez encore les trouver dans certaines pépinières. Ou peut-être vous avez des graines sous la main. Sinon, vous pouvez vous en procurer, entre autres, chez William Dam Seeds à Dundas et chez Stokes Seeds à Thorold.

Pour réussir, il faut commencer par un bon terreau, sarcler le jardin et arroser les plantes de temps en temps.

Si vous n’avez pas d’espace pour un jardin de fines herbes, des herbes aromatiques poussent bien en pot.

Et pour vous aider, vous pouvez emprunter des livres qui portent sur le jardinage à la Bibliothèque municipale de Welland.

Il y a plusieurs années, un potager était un luxe. À l’heure actuelle, c’est un moyen de réduire les coûts alimentaires.

Philip Gebhardt est membre de la Société d’horticulture Haut-Richelieu au Québec.

Comme les autres herbes aromatiques, le persil est facile à cultiver.