Sofifran a connu une année des plus satisfaisantes sur le plan de ses attentes et objectifs à desservir les familles immigrantes de la région du Niagara. L’organisme a terminé sa programmation communautaire 2023 en organisant deux soirées pour ses familles membres, une première intergénérationnelle et une seconde plus traditionnelle pour le réveillon du nouvel An.

En décembre, dans la grande salle de l’église Holy Trinity de Welland, une soixantaine de personnes issues de diverses cultures se sont réunies pour un échange intergénérationnel. « Même si au cours de l’année, nous organisons des activités intergénérationnelles, cette soirée représente un moment très particulier pour chacun de nous. Elle permet de nous divertir, de partager et d’apprendre l’un de l’autre. C’est aussi un moment convivial qui permet de se ressourcer. C’est comme être au pays, en cercle au coin du feu, avec les jeunes écoutant les aînés raconter les histoires de nos ancêtres », explique la directrice générale de Sofifran, Fété Ngira-Batware Kimpiobi.

Au programme : des jeux, des devinettes et énigmes ainsi que la lecture de contes. Un repas composé de plats typiques des Caraïbes et du Canada a été servi.

« La soirée était très interactive et tout le monde a bien participé. Des jeunes ont aussi pris la parole pour raconter des événements de leur vie. Plusieurs participants étaient des nouveaux arrivants. C’était un plaisir de leur faire découvrir la communauté et de leur montrer qu’ils ne sont pas seuls. Replonger dans les souvenirs, dans nos racines, loin du froid… C’est ce dont nous avions tous besoin pour commencer une nouvelle année, revigorés et joyeux », relate-t-elle.

Un réveillon traditionnel

Quant à la soirée du réveillon tenue à l’aréna de Welland le 16 décembre dernier, quelque 200 personnes ont répondu à l’appel.

« Nous avons débuté la soirée par la reconnaissance des partenaires financiers et nos commanditaires, sans qui tout cela ne serait pas possible. Nous avons profité du moment pour offrir des cartes-cadeaux aux quelque 145 enfants présents afin que chacun puisse s’acheter ce qu’il veut », ajoute Mme Kimpiobi.

Après le buffet préparé par la communauté musulmane, des groupes musicaux se sont enchaînés et se sont emparés de la piste de danse. Hassan El Hadi et Justine Djolei Gogoua ont diverti les invités avec de la musique occidentale et africaine.

« Les participants se sont bien amusés et ont dansé jusqu’à la fin de la soirée. C’était beau à voir », conclut la directrice générale de Sofifran.

Plusieurs projets sont en branle pour la nouvelle année. En février, il y aura des activités axées sur le Mois de l’histoire des Noirs et, en mars, le Salon du livre francophone du Niagara.

Pour plus de renseignements, consultez les réseaux sociaux de Sofifran.

Photo (courtoisie Sofifran): Plusieurs communautés immigrantes ont célébré ensemble l’arrivée de la nouvelle année à Welland.