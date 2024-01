Santé Niagara a accueilli le 10 janvier quatre nouveaux membres de l’équipe dont la présence à l’hôpital de St. Catharines marque le début d’une relation importante pour les parties concernées.

Le quatuor est composé d’élèves du secondaire du Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir qui ont la chance de participer au Projet SEARCH, un programme d’expérience de travail pratique qui prépare les jeunes vivant avec un handicap au marché du travail lorsqu’ils obtiendront leur diplôme. Les étudiants travailleront dans les services environnementaux et les services diététiques.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le Projet SEARCH, le Csc MonAvenir et la Marche des dix sous du Canada pour cette formidable occasion de partenariat. Nous avons hâte d’accueillir les participants du programme dans notre communauté hospitalière et d’apprendre les uns des autres », déclare Fiona Peacefull, vice-présidente exécutive des ressources humaines de Santé Niagara. Nous construisons une culture d’inclusion et d’appartenance, et je suis reconnaissante envers mes collègues des services environnementaux et des services diététiques d’avoir créé des opportunités de transition vers le marché du travail. »

Projet SEARCH est un modèle de transition école-travail qui connaît un succès international et qui s’adresse aux jeunes ayant des capacités développementales ou intellectuelles variées. Au cours de leur dernière année d’études secondaires, les élèves sont totalement immergés dans des rôles professionnels en demande au sein d’une organisation de premier plan de leur communauté. Ils acquièrent également des compétences en matière d’employabilité et planifient leur carrière avec l’aide de la Marche des dix sous du Canada, les services locaux en réadaptation professionnelle.

Le programme constitue une opportunité de transformation pour les jeunes adultes en favorisant le développement de la confiance en soi et du caractère, ainsi que le sentiment d’être utile. Projet SEARCH favorise également la confiance des personnes en situation de handicap en matière de développement de l’employabilité et du maintien en emploi, en plus de créer une culture d’entreprise véritablement inclusive. Les personnes formées dans le cadre du programme Projet SEARCH peuvent être embauchées par l’entreprise hôte dès l’obtention de leur diplôme ou bénéficier de l’aide d’un organisme de services d’aide à l’emploi partenaire pour entrer en contact avec d’autres employeurs de la communauté.

Le partenariat avec Projet SEARCH est une première pour le Csc MonAvenir.

« Le Csc MonAvenir est extrêmement fier de faire partie de ce projet en tant que premier conseil scolaire de langue française en Ontario et à travers le monde à prendre part au programme Projet SEARCH, souligne Nicole Mollot, directrice de l’éducation. Cette occasion de stage offre à quatre élèves de l’École secondaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf de vivre une expérience sur le marché de travail. Félicitations aux élèves qui participent au programme! Je tiens à souligner la collaboration du personnel qui ont rendu ce projet possible soit Julie Roy, enseignante et Karen Sidey, conseillère pédagogique du Csc MonAvenir ainsi que Michelle Gagnon, formatrice de compétences de la Marche des dix sous du Canada. Ces trois personnes travaillent en étroite collaboration afin de développer les habiletés des élèves en lien avec le marché du travail et leur ouvrir des possibilités pour leur futur. Ce projet témoigne de notre soutien et de notre engagement à accompagner les élèves à atteindre leur plein potentiel. »

Les programmes du Projet SEARCH organisés dans d’autres hôpitaux ont démontré qu’ils sont les promoteurs tout désignés de ces initiatives communautaires transformatrices. Santé Niagara étudie la possibilité d’augmenter le nombre d’élèves et de services de placement à l’hôpital après cette première admission, dans le but de créer un partenariat permanent entre Projet SEARCH, le Csc MonAvenir et la Marche des dix sous du Canada.

Source : Csc MonAvenir

Photo : Le projet SEARCH marque le début d’une relation importante pour toutes les parties concernées.