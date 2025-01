Olaïsha Francis, IJL Réseau-Presse, Le Régional

Dans le cadre de la campagne mondiale des 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes, divers organismes se mobilisent pour sensibiliser le public et offrir aux victimes les ressources nécessaires à leur rétablissement et à leur autonomie. Le programme ELLE – Inspirer et autonomiser s’inscrit pleinement dans cette initiative.

Ce séminaire bilingue, organisé par Liliane Kabamba, directrice du Centre Rafiki de Hamilton, et le YWCA, visait à encourager la confiance en soi et à renforcer l’autonomie des femmes. Habituellement, le Centre Rafiki organise des petits groupes d’information pour la communauté francophone d’Hamilton. Pour la première fois, la directrice du Centre a décidé de rassembler davantage de personnes afin de créer un réseau de femmes provenant des quatre coins du monde.

Quatre participantes, accompagnées d’une interprète, ont abordé des thèmes cruciaux comme la confiance en soi, la gestion du bien-être et la santé mentale. Liliane Kabamba, également fondatrice du Centre, a souligné l’importance de discuter des sujets sensibles, notamment la violence, et de remettre en question les comportements parfois perçus comme « normaux » en raison de facteurs culturels. « Il est essentiel de faire prendre conscience aux femmes de ce qui est inacceptable dans leur vie et de leur permettre de se reconstruire », a-t-elle expliqué.

L’atelier a également inclus la présentation d’une infirmière sur les soins de santé et l’importance de prendre soin de soi. Les participantes ont reçu des produits de soins personnels offerts par l’association caritative Good Shepherd de Hamilton. Une psychothérapeute a ensuite abordé les enjeux relatifs à la santé mentale des femmes, insistant sur la nécessité de refuser des traitements inappropriés et d’apprendre à poser des limites.

Au terme de la journée, plusieurs participantes ont partagé leurs expériences, se sentant ainsi moins isolées et plus fortes face aux difficultés qu’elles rencontrent. Bernadette Ntumba, récemment arrivée à Hamilton, a confié qu’elle avait trouvé du soutien et du courage pour surmonter un deuil familial. « Les témoignages m’ont fortifiée et ma recherche d’emploi me paraît désormais plus accessible », a-t-elle partagé.

Le séminaire a offert un espace où les femmes ont pu se sentir écoutées et comprises dans leur langue maternelle, un réel besoin dans une région où les initiatives spécifiques à l’égard des femmes sont peu nombreuses.

En conséquence, ce séminaire a eu un impact profond sur les participantes, leur offrant non seulement des outils pratiques pour améliorer leur quotidien, mais aussi une nouvelle énergie pour se projeter vers l’avenir. Ce type de rencontre, basé sur l’écoute et l’échange, constitue une véritable bouée de sauvetage pour des femmes souvent laissées à elles-mêmes dans des contextes difficiles. Fort de ce succès, le Centre Rafiki prévoit d’organiser d’autres événements, comme des activités sportives et des rencontres virtuelles régulières, afin de maintenir ce lien précieux et de poursuivre son travail de soutien aux femmes de la région.

Photo : Liliane Kabamba présente son programme. (photo : Centre Rafiki)