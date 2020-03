« L’événement d’aujourd’hui est extrêmement important parce que nous célébrons la Journée de la femme et en plus nous avons voulu conclure avec le dernier atelier du projet EntrePrend. » Ainsi parlait Fété Kimpiobi, directrice générale de Sofifran, dans la salle communautaire de l’hôtel de ville de Welland devant une assistance composée de quelques dizaines de femmes de toutes origines.

En effet, en ce dimanche 8 mars, l’organisme parachevait son programme EntrePrend qui, débuté en octobre dernier, avait pour objectif de renforcer les compétences entrepreneuriales des femmes désireuses de se lancer en affaires. Par le biais d’une série d’ateliers dispensés par deux intervenantes de la Société économique de l’Ontario (SÉO) – Siham Chakrouni, conseillère en employabilité et en entrepreneuriat, et Adra Berezintsev, gestionnaire du programme Mentorat aux nouveaux arrivants –, chacune des participantes s’est familiarisée aux principes généraux de la gestion d’entreprise dans le but de créer sa propre compagnie.

En guise d’atelier final, les participantes devaient présenter leur projet d’entreprise à un jury composé de Mmes Chakrouni et Berezintsev et Yvette Plentai, agente de développement économique à la SÉO. La formule adoptée était similaire à ce qui peut être vu dans l’émission Dans l’oeil du dragon (Dragon’s Den) à Radio-Canada, les quatre participantes présentant leur produit ou service pour ensuite répondre à quelques questions des juges.

Après s’être ainsi livrées, devant l’assistance et les trois intervenantes de la SÉO, à cet exercice de communication, les participantes n’avaient plus qu’à attendre les résultats.

Ceux-ci se sont déclinés comme suit. La 1re place est allée à Junise Dorvil pour son entreprise Junica Bio-beauté Fascinante, spécialisée dans la coiffure et les produits de beauté naturels. La 2e place est revenue, ex aequo, à Sherlyne Jean Charles pour son service de garde bilingue Home Away From Home et à Tanya Dorvil pour son service de traiteur Dorvil’s Kitchen. La 3e place a été occupée par Kettia Zéphir et son Ketou Gala Store, qui sera consacré à la vente de produits de beauté et de perruques pour femme.

Ce classement était cependant symbolique et chacune des participantes a reçu une bourse de 150 $.

La balle est désormais dans le camps de ces femmes pour qu’elles mènent à bien leur projet entrepreneurial.

PHOTO : L’activité qui mettait un point final au programme EntrePrend a attiré une assistance nombreuse à l’hôtel de ville de Welland.