Le dimanche 20 octobre, l’organisme Sofifran procédait au lancement d’un nouveau programme d’envergure axé sur les arts. Ce projet majeur s’adresse aux adolescents de 13 à 18 ans et compte déjà une vingtaine d’inscriptions.

« C’est destiné à offrir aux jeunes, dans un cadre non didactique, des opportunités d’apprentissages et d’expériences artistiques, culturelles et patrimoniales », explique Fété Kimpiobi, directrice générale de Sofifran. Lors du lancement, qui s’est tenu à l’hôtel de ville de Welland, les participants et leurs parents se sont fait expliquer les tenants et aboutissants de ce programme par le personnel de Sofifran et les deux artistes qui y contribueront.

Le but est de permettre aux jeunes de développer leur sensibilité artistique, de repousser leurs limites, d’accroître leur confiance en eux-mêmes et de donner de la visibilité à la jeunesse francophone de la région du Niagara. En effet, au terme de leur formation, les membres du groupe auront l’occasion de se produire en spectacle devant public.

En quoi consistera au juste leur parcours auprès de Sofifran? De novembre 2019 à avril 2020, les jeunes participeront à une vingtaine d’ateliers d’une durée de quatre heures chacun. Dans le registre théâtral, ils auront pour enseignant et superviseur Saϊd Ben, comédien et metteur en scène. En ce qui touche aux arts visuels, ce sera Abdelhamid Mosbah, peintre et calligraphe, qui leur transmettra son savoir. L’objectif des rencontres sera de créer, de « A à Z », une pièce de théâtre dont l’inspiration traversera les styles et les époques. Le programme a été conçu de façon à être « pour et par les jeunes » et, par conséquent, un comité aviseur formé de cinq participants a été créé afin que les adolescents aient le plus grand contrôle possible sur l’œuvre collective qu’ils entendent mettre sur pied.

Avec l’aide de MM. Ben et Mosbah, les jeunes écriront donc la pièce et en concevront les décors pour, au bout du compte, la présenter à la communauté. Ce processus de longue haleine promet d’être fascinant et des plus instructifs pour les participants!

Pour ceux qui voudraient joindre les rangs du groupe, il y a encore de la place puisque Sofifran s’est fixé un objectif de 30 inscriptions. Considérant qu’il n’en coûte rien pour suivre cette formation, il se pourrait que les places disponibles s’envolent rapidement.

PHOTO (crédit: Sofifran) – Le comité aviseur du projet. De gauche à droite : Rodia, Ela, Rebeca, Yolande et Dara