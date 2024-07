Olaïsha Francis

Ayant célébré avec succès la fête des Pères en 2023, Sofifran a choisi de réitérer l’expérience le 15 juin au parc Memorial à Welland. Une soixantaine de personnes provenant essentiellement de Niagara, Welland, St. Catharines et Thorold se sont retrouvées au parc pour honorer leurs pères.

Il faisait très beau et chaud. Les enfants se sont amusés en jouant au soccer et, tout au long de la journée, ont profité d’un repas fourni par l’organisme et de la musique. Les jeunes filles ont partagé de tendres moments en dansant avec leurs papas.

« Nous avions organisé des transports groupés par Uber pour permettre aux familles des alentours de participer au pique-nique. Six bénévoles, dont quatre envoyés par le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, ont apporté leur aide pour veiller au bon déroulement de l’activité, de la distribution de la nourriture et des jus. Nous avons fait cuire du poulet, du maïs et des hamburgers sur le barbecue. Tout le monde a bien mangé, il ne restait plus rien », s’est exclamé Emmanuel Mompongo, coordinateur de projet.

À un moment précis de la journée, 10 enfants âgés de 3 à 15 ans ont spontanément remercié leurs pères en leur dédiant des messages de reconnaissance. « Les enfants sont venus remercier leurs papas pour tout ce qu’ils font chaque jour. L’un d’eux a parlé des sacrifices que son père a fait pour lui permettre de faire des activités sportives et pour l’accompagner », ajoute M. Mompongo. Les pères étaient très émus d’entendre les enfants leur faire des éloges.

Pour mettre de l’ambiance en fin de journée, un DJ a joué de la musique internationale pour faire danser petits et grands. Les participants, y compris des nouveaux arrivants francophones, se sont bien amusés.

« Nous sommes vraiment contents que tout se soit bien passé. Nous avons tendance à fêter les pères en toute discrétion, c’est pourquoi il était essentiel qu’ils se sentent reconnus dans un système où les hommes ont l’impression d’être marginalisés et de perdre leur rôle d’époux et de pères, conclut Fété Ngira-Batware Kimpiobi, directrice générale de Sofifran.

« Nous espérons que les commanditaires pourront nous soutenir l’année prochaine pour offrir des petits cadeaux aux papas, tout comme nous avons l’habitude de le faire pour les mamans. Il faut qu’on continue de célébrer la fête des Pères, cela renforce les liens familiaux. »

Photo (Sofifran) : Ce papa était très ému de vivre ce moment avec son fils.