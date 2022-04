L’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) tenait son assemblée générale annuelle virtuelle le 12 avril pour la présentation des rapports d’activités et financier aux membres de l’organisme. C’est la présidente sortante de l’AFKW, Marie-Claude Dufresne qui animait la rencontre.

D’entrée de jeu, elle a remercié les membres de son conseil d’administration pour leur appui au cours des deux dernières années et plus spécialement Céline Corve, la coordonnatrice de l’organisme, « pour son travail exceptionnel de soutien aux membres durant la période de la pandémie et l’offre de nombreuses activités virtuelles pour tous les groupes d’âge ».

Dans le rapport d’activités de la dernière année, il y a eu mention de cinq ateliers virtuels dans le cadre de la Franco-Fête, de la fête de Noël, du Club de marche, des activités de patinage et de quilles, lecture du conte pour les tout-petits, du jeu Kahoot, du cercle de conversation, la Journée de la femme, de l’Halloween et plus récemment, de la soirée afro-canadienne à l’école Père-René-de-Galillée présentée dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs. « Bref, ce fut une année très satisfaisante et active pour nos membres malgré la COVID-19 », conclut Mme Dufresne.

Elle a aussi annoncé une nouvelle entente de collaboration avec le Collège Boréal pour partager leurs programmes et activités offerts à la communauté à partir de son poste satellite dans la région et en ligne. Boréal y offre des services d’établissement et des cours de langue. Cet échange de service cadre dans l’un des objectifs de l’AFKW qui est de favoriser le développement culturel et linguistique de la population francophone et francophile de Kitchener-Waterloo, et d’appuyer et promouvoir les fournisseurs de services en français.

À la suite du dépôt des rapports, la période d’élection des administrateurs s’est bien déroulée avec les nominations de Ryan Wilson à la présidence, Léna Abdo à la vice-présidence, Nguyet Marchais de la Roche à la trésorerie, Claude Marchais de la Roche, Audrien Manfo, Melda Kiziltan et Hervé Assogba. Ils ont tous été élus par acclamation. Les activités sont annoncées sur le site Facebook de l’AFKW à l’adresse https://www.facebook.com/FrancophonesKW et les francophones de la région peuvent s’abonner à l’infolettre de l’organisme en écrivant à coordonnatrice@afkw.org.

Photo : Ryan Wilson, nouveau président de l’AFKW