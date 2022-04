Les organismes de la région de Hamilton ont tenu leur réunion virtuelle de la Table Interagence le 12 avril. Au menu, partage d’information sur les activités à venir pour la communauté francophone et discussion sur les initiatives à prendre pour améliorer la visibilité des services et programmes offerts en français dans la région auprès des représentants politiques.

Et une première opportunité se présentera à cet effet lors de la prochaine réunion du 10 mai alors que l’Interagence recevra le député fédéral néo-démocrate de Hamilton Centre, Matthew Green. Le but est de rencontrer les élus fédéraux, une occasion pour les intervenants de la Table de les informer de la présence importante de la francophonie dans la région et de démontrer la solidarité des organismes francophones de Hamilton.

Lors du tour de table, la directrice générale du Centre Francophone Hamilton (CFH), Julie Jardel a expliqué que son équipe travaillait ces jours-ci sur la programmation de la FrancoFEST de juin, et celle des camps d’été. Un nouveau camp sera offert à Milton cette année. Puis elle a annoncé aux membres de la Table que le CFH avait reçu récemment une subvention de 47 700 $ sur 12 mois dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités de la Fondation Trillium de l’Ontario. Cette subvention permettra à l’organisme de continuer d’offrir ses programmes et de défrayer certains coûts de personnel, de fonctionnement, d’équipement, de nouvelles technologies pour continuer les services du camp et adapter la programmation et l’équipe à l’environnement numérique.

Alain Dobi, directeur général du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest, a fait un résumé du plan d’action de la Fédération des communautés francophones et acadienne, dont la nouvelle cible proposée pour l’immigration francophone. « La FCFA a soutenu qu’il était essentiel que le gouvernement fédéral établisse des cibles agressives en matière d’immigration francophone de 12 % d’ici 2024 et de 20% en 2036 afin de rétablir le poids démographique des communautés francophones en situation minoritaire d’ici 2036. Depuis une quinzaine d’années, le gouvernement fédéral peine à atteindre sa cible annuelle de 4,4% en matière d’immigration francophone. Par conséquent, le poids démographique des francophones hors Québec a continué de diminuer. Au Réseau, nous sommes d’accord avec cette démarche de la FCFA », explique M. Dobi.

Puis Franklin Leukam du Csc MonAvenir a annoncé que du 25 avril au 6 mai, ce sera portes ouvertes dans les écoles secondaires de la région. En terminant, Bonaventure Otshudi du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara a confirmé qu’après d’importantes rénovations, la clinique de soins de pieds était de nouveau ouverte. La prochaine rencontre de l’Interagence aura donc lieu le 10 mai.

Photo : Alain Dobi