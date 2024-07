L’Espace francophone de Halton (EFH) a tenu sa neuvième assemblée générale annuelle en mode virtuel le jeudi 20 juin. Lors de cette réunion, de nouveaux leaders se sont fait connaître et les réalisations importantes de l’année écoulée ont été mises en lumière.

Christiane Beaupré – IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Le jeudi 20 juin, l’Espace francophone de Halton (EFH) a tenu sa neuvième assemblée générale annuelle, cette fois-ci en mode virtuel. Les participants, principalement des membres du conseil d’administration, ont pris part à cette rencontre en ligne.

La rencontre a débuté par l’élection de Jean-Claude Ngansoo et Pierre Dick, respectivement comme président et secrétaire de l’Assemblée. Après cette élection, Dominique Janssens, président sortant, a présenté son rapport, mettant en lumière les activités et réalisations des douze derniers mois.

« L’année 2023 fut celle d’un assouplissement presque complet des restrictions sanitaires dues à la pandémie. Cela nous a permis de faire plus d’activités en personne et de connaître un retour à la normale tant espéré depuis longtemps », a rappelé M. Janssens.

Parmi les initiatives notables de l’EFH l’année dernière, il a souligné un partenariat avec le Centre francophone Hamilton pour organiser un camp d’été de sept semaines, un projet rendu possible grâce à cette collaboration. En outre, l’Espace francophone de Halton a attribué des bourses d’études à deux élèves du secondaire, Nathan Descôtes et Laurie-Anne Patry, et a participé aux célébrations du Jour des Franco-Ontariens à Burlington, Oakville et Milton. D’autres événements incluent une soirée de réseautage automnale, une vente de livres d’occasion et des repas-partage.

Après sept années à la présidence, Dominique Janssens a remis sa démission en décembre 2023. Jean-Claude Ngansoo, alors vice-président, a assumé le rôle de président, laissant ainsi vacant le poste de vice-président.

En l’absence du trésorier qui est en Suisse pour un an et de la difficulté à l’entendre en raison d’un problème technique, Sylvie MacLean a pris le relais pour lire les états financiers. En 2023, l’EFH a généré des revenus de 3260 $ grâce aux cotisations, activités et don, tandis que les dépenses se sont élevées à 1025 $, laissant un revenu net de 2235 $.

Il n’y a pas eu d’élections au cours de cette AGA, les membres du CA préférant attendre que certaines personnes régularisent leur statut au sein de l’organisme avant de procéder, ce qui devrait se concrétiser d’ici la fin du mois de juillet. Entre-temps, Yves Kamga et Coach Kodzo, deux nouveaux candidats, ont profité de l’occasion pour se présenter. M. Kamga est résident d’Oakville et membre du conseil d’école de Sainte-Jeanne-d’Arc, alors que M. Kodzo habite à Milton où il dirige une académie bilingue de soccer. Tous deux ont exprimé leur désir de contribuer à l’EFH.

Dominique Janssens a salué cette nouvelle génération : « C’est une relève en quelque sorte ». Pierre Dick a ajouté : « On a besoin de sang nouveau. On ne peut pas rester indéfiniment. » Le président d’assemblée a conclu avec des remerciements pour le bénévolat des membres. L’Espace francophone de Halton vise à favoriser le regroupement et l’épanouissement de la communauté francophone et francophile, ainsi qu’à promouvoir le développement des services en français dans la région de Halton. Cette région comprend les villes de Burlington, Georgetown, Milton et Oakville.

Photo: Après sept années à la présidence, Dominique Jannssens a remis sa démission en décembre 2023. (Photo : Archives Le Régional)