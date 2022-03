Fondé l’an dernier, l’organisme Regohva a mis les bouchées doubles pour être parfaitement fonctionnel en aussi peu de temps que possible. L’ultime étape, la première assemblée générale annuelle (AGA), s’est tenue le jeudi 24 février en format virtuel et a rassemblé une trentaine de participants.

Ce fut l’occasion de faire le point sur les développements des derniers mois.

L’équipe de Regohva s’est réjouie d’avoir mené à bien les procédures relatives à la création d’un organisme de bienfaisance sur le plan légal afin que le leur soit parfaitement en règle. Ainsi, Regohva dispose de statuts et règlements en bonne et due forme et est enregistré auprès des gouvernements fédéral et provincial de même qu’auprès de la Ville de Welland.

Depuis décembre dernier, l’organisme est habilité par l’Agence du revenu du Canada à émettre des reçus de dons à des fins d’impôt, ce qui contribue à le crédibiliser davantage et à renforcir sa relation avec les donateurs.

L’organisme a aussi lancé quelques initiatives, entre autres pour aider les jeunes Haïtiens dans le besoin, une de ses missions. La commune de Torbeck a dans un premier temps été une des priorités de Regohva, qui veut notamment y parrainer 50 enfants pour les aider à compléter leurs études élémentaires et secondaires.

Une autre localité haïtienne sera sous peu l’objet d’une même attention : « Nous avons un groupe d’enfants dans la région de Lascahobas, commente Naromie Charles Azar, présidente-directrice générale de Regohva. Il y a beaucoup d’enfants, là, qui sont orphelins. »

Au chapitre des finances, les membres du conseil d’administration ont, dans un premier temps, assuré avec leurs dons, un fonds de roulement à l’organisme. Puis, en juin, l’établissement d’une membriété a fait en sorte que les cotisations sont devenues une source importante de revenus.

Vers la fin de l’AGA, Jean Max Saint-Fleur, détenteur d’une maîtrise en communication et gestion de projets, a offert à l’assistance une brève présentation sur la nécessité de se doter d’un plan stratégique et de définir des axes d’intervention.

M. Saint-Fleur était d’autant plus dans son élément qu’il est bénévole à Regohva et qu’il a agit à titre de conseiller lorsque l’organisme a entrepris des démarches pour se doter de structures légales.

Depuis sa fondation, Regohva a pu compter sur un réseau d’appuis et de sympathisants qui lui ont permis de se développer. Plusieurs de ces personnes ont décidé de pousser plus loin leur engagement en devenant membres du conseil d’administration. Il s’agit de Naromie Azar Charles (présidente-directrice générale), Guy Michel (vice-président), Gina Bien-Aimé (secrétaire), Telfort Chacha (trésorière), Modeline Jean, Harry Donatien, Jean Jocelaine Bonnet, Max Wildy Marcelin et Isaac Baptiste (administrateurs).

Bref, cette première AGA a été un succès et augure bien pour l’avenir!

PHOTO – Des enfants de Lascahobas que l’organisme compte aider.