Le Centre Rafiki Hamilton a mis sur pied Rafiki Elite, ses nouvelles équipes féminine et masculine de soccer afin de promouvoir le bien-être physique et mental au sein de la communauté. Ouvertes à tous les niveaux, elles comptent offrir un espace d’entraînement régulier pour favoriser la santé, la coopération et le dépassement de soi. Le Centre espère également permettre aux membres des équipes de peut-être un jour représenter fièrement la francophonie locale en participant à des tournois régionaux.

(Crédit : Centre Rafiki)